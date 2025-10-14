Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р





Інформація про те, що уряд визначив дату опалювального періоду в Україні з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року, не відповідає дійсності, заявили у Міністерстві розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) у понеділок.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря", - зазначило відомство.

Зокрема, за рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях та у м.Києві вже розпочато опалення окремих об'єктів соціальної сфери: дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо.

"Звертаємо увагу: рекомендований старт для опалення - коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль", - наголосила міністерство.

Як пояснили у Мінрозвитку, постанова уряду №1267 від 8 жовтня 2025 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року №812" не визначає дати початку та завершення опалювального сезону для виробників теплової енергії чи споживачів.

"Йдеться виключно про подовження умов постачання природного газу та фіксованих цін на природний газ для виробників теплової енергії на потреби населення та бюджетних установ з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року", - зазначило відомство.

Таким чином, документ гарантує безперебійне постачання газу за незмінними цінами виробникам теплової енергії протягом усього опалювального сезону, зокрема для виробництва теплової енергії: для потреб населення - 7 420 грн з ПДВ за 1 000 куб. м, для потреб бюджетних установ - 16 390 грн з ПДВ за 1 000 куб. м.