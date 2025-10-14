Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
20:14 13.10.2025 |
Інформація про те, що уряд визначив дату опалювального періоду в Україні з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року, не відповідає дійсності, заявили у Міністерстві розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) у понеділок.
"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря", - зазначило відомство.
Зокрема, за рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях та у м.Києві вже розпочато опалення окремих об'єктів соціальної сфери: дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо.
"Звертаємо увагу: рекомендований старт для опалення - коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль", - наголосила міністерство.
Як пояснили у Мінрозвитку, постанова уряду №1267 від 8 жовтня 2025 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року №812" не визначає дати початку та завершення опалювального сезону для виробників теплової енергії чи споживачів.
"Йдеться виключно про подовження умов постачання природного газу та фіксованих цін на природний газ для виробників теплової енергії на потреби населення та бюджетних установ з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року", - зазначило відомство.
Таким чином, документ гарантує безперебійне постачання газу за незмінними цінами виробникам теплової енергії протягом усього опалювального сезону, зокрема для виробництва теплової енергії: для потреб населення - 7 420 грн з ПДВ за 1 000 куб. м, для потреб бюджетних установ - 16 390 грн з ПДВ за 1 000 куб. м.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
|США 1 листопада запровадять додаткові 100% мита на товари з Китаю
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ