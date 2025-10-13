Авторизация

Опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026, — Кабмін оновив дати

 

Кабінет міністрів України встановив терміни опалювального періоду з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Уряд закріпив своє рішення постановою від 8 жовтня 2025 року №1267 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам".

"У додатку до Положення: абзац третій підпункту 1 пункту 1 після слів і цифр "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" доповнити словами і цифрами ", з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)", - говориться в постанові.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

