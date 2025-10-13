Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 15:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026, — Кабмін оновив дати
14:57 13.10.2025 |
Кабінет міністрів України встановив терміни опалювального періоду з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.
Уряд закріпив своє рішення постановою від 8 жовтня 2025 року №1267 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам".
"У додатку до Положення: абзац третій підпункту 1 пункту 1 після слів і цифр "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" доповнити словами і цифрами ", з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)", - говориться в постанові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026, — Кабмін оновив дати
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
|США 1 листопада запровадять додаткові 100% мита на товари з Китаю
|Британія, Німеччина і Франція домовились просувати «репараційну позику» для України
|Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного
|Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс
|Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
Бізнес
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером