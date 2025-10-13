Авторизация

Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною

 

13 жовтня держави ЄС прийняли умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Це рішення є продовженням попередньої домовленості про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (DCFTA), досягнутої Європейською комісією та Україною 30 червня 2025 року з метою створення довгострокової, передбачуваної та взаємовигідної торговельної бази в більш широкому контексті процесу вступу України до Європейського Союзу.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує непохитну та багатогранну підтримку України з боку ЄС після трьох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії. Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але ми також повинні допомогти їй, сприяючи лібералізації торгівлі", - заявив Ларс Льокке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії, яка головує у Раді ЄС.

"І ЄС, і Україна виграють від скасування митних зборів, що призведе до стійкої економічної стабільності, міцних торговельних відносин та подальшої інтеграції України з ЄС", - додав він.

Узгоджена у понеділок позиція ЄС сприятиме збільшенню торговельних потоків між ЄС та Україною, водночас гарантуючи, що доступ України до ринку буде залежати від її поступового приведення у відповідність до виробничих стандартів Євросоюзу щодо добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.

Крім того, вона враховує специфічні потреби певних сільськогосподарських секторів ЄС шляхом створення надійного захисного механізму, який будь-яка сторона може активувати у разі порушення ринкових відносин.

Вона також гарантує, що доступ до ринку найбільш чутливих продуктів, таких як цукор, м'ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься більш обмеженим. Повна лібералізація буде розглядатися лише для певних нечутливих продуктів, таких як молоко та молочні продукти.

Після ухвалення рішення Радою Євросоюзу, Комітет асоціації Україна-ЄС на засіданні у торговельному складі ухвалить рішення в рамках процесу перегляду відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Минулого тижня нову редакцію тексту угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі схвалили посли ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 червня стало відомо, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Після завершення перемовин, Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди.

Варто зауважити, що Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія заявили, що нова торговельна угода з Україною може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.
