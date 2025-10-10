Авторизация

Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом

 

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що після зустрічі з президентом США зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Стубб написав, що зателефонував Зеленському із Вашингтона після зустрічі з Трампом у Білому домі, та натякнув, що повідомив йому певні деталі з обговорень, які стосувалися російсько-української війни.


"Намічаємо шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Продовжуємо працювати задля миру з президентом США та американською адміністрацією", - зазначив він.

Зеленський зі свого боку ще не розповідав про розмову.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

