- 10.10.25
- 17:33
Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом
17:27 10.10.2025 |
Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що після зустрічі з президентом США зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.
Стубб написав, що зателефонував Зеленському із Вашингтона після зустрічі з Трампом у Білому домі, та натякнув, що повідомив йому певні деталі з обговорень, які стосувалися російсько-української війни.
"Намічаємо шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Продовжуємо працювати задля миру з президентом США та американською адміністрацією", - зазначив він.
Зеленський зі свого боку ще не розповідав про розмову.
