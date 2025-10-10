Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що після зустрічі з президентом США зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Стубб написав, що зателефонував Зеленському із Вашингтона після зустрічі з Трампом у Білому домі, та натякнув, що повідомив йому певні деталі з обговорень, які стосувалися російсько-української війни.





"Намічаємо шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Продовжуємо працювати задля миру з президентом США та американською адміністрацією", - зазначив він.

Зеленський зі свого боку ще не розповідав про розмову.