Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
17:27 09.10.2025 |
Лідер партії-переможниці парламентських виборів у Чехії ANO Андрей Бабіш повідомив у четвер про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Бабіш написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Бабіш, який перед виборами обіцяв припинити чеську програму постачання боєприпасів для України, висловив радість, що Зеленський зв'язався з ним і "розповів про поточну ситуацію".
"Я висловив йому нашу підтримку і побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що, якщо все складеться, наступного року я відвідаю Україну і ми обговоримо все особисто", - написав Бабіш.
8 жовтня Бабіш пообіцяв, що в разі формування уряду на чолі з його політсилою той не виділятиме бюджетні гроші на зброю для України.
Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи - зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.
Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія Бабіша ANO, з результатом 34,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
|Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада не змогла призначити суддів КС
|Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
|Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
|FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
|52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
Бізнес
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів