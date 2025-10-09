Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, яким пропонують виділяти 45 днів заброньованим військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств на належне оформлення облікових документів.

За відповідний законопроєкт № 13335 проголосували 272 парламентарі, як ідеться у трансляції засідання.

Автори законопроєкту пояснювали, що підприємства та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з тим, що їхні військовозобов'язані працівники отримують повістки на етапі звірки облікових даних.

Також це трапляється в період між днем ухвалення рішення про «критичну важливість» підприємства та рішенням про бронювання працівників.

Так, депутати пропонують, надавати 45 днів для бронювання з дня укладання контракту працівникам таких підприємств, які:

* не мають належно оформлений військово-обліковий документ;

* не перебувають на військовому обліку;

* не уточнили персональні дані;

* перебувають у розшуку.

Таке бронювання надається не більше одного разу за один календарний рік.

У цей термін підприємства мають право укладати трудовий договір з працівником без відповідних військово-облікових документів. Але якщо він не розв'язав це питання за 45 днів, його можуть звільнити.