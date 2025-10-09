Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, яким пропонують виділяти 45 днів заброньованим військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств на належне оформлення облікових документів.
За відповідний законопроєкт № 13335 проголосували 272 парламентарі, як ідеться у трансляції засідання.
Автори законопроєкту пояснювали, що підприємства та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з тим, що їхні військовозобов'язані працівники отримують повістки на етапі звірки облікових даних.
Також це трапляється в період між днем ухвалення рішення про «критичну важливість» підприємства та рішенням про бронювання працівників.
Так, депутати пропонують, надавати 45 днів для бронювання з дня укладання контракту працівникам таких підприємств, які:
* не мають належно оформлений військово-обліковий документ;
* не перебувають на військовому обліку;
* не уточнили персональні дані;
* перебувають у розшуку.
Таке бронювання надається не більше одного разу за один календарний рік.
У цей термін підприємства мають право укладати трудовий договір з працівником без відповідних військово-облікових документів. Але якщо він не розв'язав це питання за 45 днів, його можуть звільнити.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
|Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
|FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
|52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
|Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М
Бізнес
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech