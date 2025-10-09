Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі

У Росії заявили про атаку дронів на Волгоградську область.

Як повідомив губернатор Андрій Бочаров, у Котовському районі падіння уламків безпілотника частково пошкодило будівлю котельні, також виникли пожежі на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Якого саме - він не уточнив.

Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що у місті Котово горить «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод».

Підтверджень цієї інформації поки що немає.

Astra зауважує, що Коробківський газопереробний завод - це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі.

У Міноборони РФ заявляють, що протягом минулої ночі сили ППО нібито перехопили та знищили 19 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема дев'ять - над територією Волгоградської області. При цьому загальна кількість БпЛА, яка атакувала територію РФ, не уточнюється.

Цю заяву українська сторона наразі не коментувала.

У серпні атаки зазнав НПЗ у Волгоградській області. Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. За даними штабу, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

У вересні Генштаб ЗСУ заявив про ураження «важливих об'єктів» у Волгоградській області РФ, задіяних у забезпеченні окупаційної армії:

«Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев-Тихорецьк».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.