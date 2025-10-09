Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
09:24 09.10.2025 |
У Росії заявили про атаку дронів на Волгоградську область.
Як повідомив губернатор Андрій Бочаров, у Котовському районі падіння уламків безпілотника частково пошкодило будівлю котельні, також виникли пожежі на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Якого саме - він не уточнив.
Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що у місті Котово горить «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод».
Підтверджень цієї інформації поки що немає.
Astra зауважує, що Коробківський газопереробний завод - це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі.
У Міноборони РФ заявляють, що протягом минулої ночі сили ППО нібито перехопили та знищили 19 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема дев'ять - над територією Волгоградської області. При цьому загальна кількість БпЛА, яка атакувала територію РФ, не уточнюється.
Цю заяву українська сторона наразі не коментувала.
У серпні атаки зазнав НПЗ у Волгоградській області. Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. За даними штабу, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.
У вересні Генштаб ЗСУ заявив про ураження «важливих об'єктів» у Волгоградській області РФ, задіяних у забезпеченні окупаційної армії:
«Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев-Тихорецьк».
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.
Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
|Рада не змогла призначити суддів КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
|FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
|52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
|Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М
|Туск заявив, що не в інтересах Польщі екстрадувати українця, якому Німеччина закидає підрив «Північних потоків»
Бізнес
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech