Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп оголосив, що це "великий день" для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки.

"Ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали з нами, щоб зробити можливим цю історичну та безпрецедентну подію", - підкреслив він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

