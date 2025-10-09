Фінансові новини
Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
08:45 09.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Трамп оголосив, що це "великий день" для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки.
"Ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали з нами, щоб зробити можливим цю історичну та безпрецедентну подію", - підкреслив він.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.
Бізнес
