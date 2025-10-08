Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада не змогла призначити суддів КС

14:50 08.10.2025 |

Політика

 

Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного Суду (КС).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів (226+1). На посаду судді КС на пленарному засіданні Верховної Ради у середу розглядалися чотири кандидатури, яких було обрано за результатами конкурсного відбору: Захар Тропін, Оксана Клименко, Юлія Кириченко, Тарас Цимбалістий.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань правової політики підготувати матеріали для оголошення нового конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КС.

Як повідомляється у відкритих джерелах, кандидати на посаду судді КС мають значний професійний досвід: Тропін - директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України, Клименко - головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики дослідницької служби Верховної Ради, Кириченко - член правління Центру політико-правових реформ, радниця голови Верховної Ради, Цимбалістий - прокурор Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що після одночасної відставки одразу трьох суддів 27 січня 2025 року КС втратив кворум і не міг проводити засідання Великої Палати і Другого сенату. Продовжував роботу лише Перший сенат.

Кворум у КС відновився наприкінці червня, коли президент Володимир Зеленський призначив суддею КС за своєю квотою Олександра Водяннікова. У липні судді в новому складі провели засідання Великої Палати, яка розглядає подання народних депутатів і президента.

Наразі з проведенням засідань Великої Палати КС є проблеми, оскільки у деяких справах судді заявили самовідвід, і їх розгляд призупинився. Оскільки в суді налічується лише 12 суддів - критично необхідна кількість для проведення засідання, у разі відводу когось із суддів розгляд справ унеможливлюється.

17 вересня президент підписав указ про призначення Юрія Барабаша суддею КС за своєю квотою. Коли Барабаш складе присягу, в КС налічуватиметься 13 суддів із 18 необхідних.

Добором суддів до КС займається Дорадча група експертів (ДГЕ), яка має оцінити моральні якості та рівень компетентності у сфері права кандидатів від суб'єктів призначення - Верховної Ради, президента і З'їзду суддів України.

19 лютого 2025 року ДГЕ передала Верховній Раді і президентові документи для призначення п'яти КС - двох за квотою парламенту, трьох за квотою президента. Наразі за своєю квотою президент призначив двох суддів - Водяннікова і Барабаша, натомість парламент суддів досі не призначив.

Також триває конкурс на посаду судді КСУ за квотою З'їзду суддів України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес