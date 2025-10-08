Авторизация

Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня

 

Посли держав-членів Європейського Союзу у Брюсселі 8 жовтня схвалили нову редакцію тексту угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між ЄС та Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року, остаточне затвердження відбудеться 13 жовтня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з процесами європейський посадовець на умовах анонімності.

Нова торговельна угода між ЄС та Україною схвалена на рівні послів ЄС, і буде затверджена у понеділок, 13 жовтня, міністрами держав Євросоюзу.

"Coreper (Комітет постійних представників ЄС. - "ЄП") сьогодні схвалив це рішення, і я можу підтвердити, що акт буде ухвалено в понеділок Радою ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ", - повідомив співрозмовник "Європейської правди"

За його словами, після затвердження з боку Євросоюзу угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною "буде затверджена в рамках комітету асоціації між ЄС та Україною у торговельній конфігурації, створеному відповідно до Угоди про асоціацію (між Україною та ЄС. - "ЄП"), після того як Україна також затвердить свою позицію".

Після вказаних процедур нові правила торгівлі між Україною та ЄС набудуть чинності.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 червня стало відомо, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Після завершення перемовин, Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди.

Варто зауважити, що Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія заявили, що нова торговельна угода з Україною може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.
 

