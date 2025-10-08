Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ не втручається у судову справу щодо Володимира Журавльова, якого затримали за запитом Німеччини щодо підриву газопроводу «Північний потік».

Про це він заявив в інтерв'ю RMF 24.

Так, Боднар вважає, що слідство щодо Володимира Ж. - це «просто судова справа», і тому тут усе залежить від польського правосуддя.

Водночас дипломат наголосив, що українські консули контактують із заарештованим громадянином України та консультують його щодо того, як «розв'язати справу як слід».

«У наших інтересах захищати інтереси нашого громадянина, і ми зі свого боку, як посольство і консульство, надаємо йому всю необхідну підтримку», - додав український посол.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що екстрадиція українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив газопроводів «Північний потік» - не в інтересах Варшави.

Більше про арешт українця Журавльова

30 вересня в Польщі за підозрою в причетності до вибуху на газопроводі «Північний потік» затримали Журавльова. Він став уже другим українцем, якого затримали в межах цієї справи. Невдовзі його помістили під варту.

Ще рік тому Федеральна генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт Володимира. Однак, коли його мали затримати в Польщі, де він жив, він встиг виїхати до України.

Німецькі видання писали, що підозрюваний перетнув польсько-український кордон на автівці з дипломатичними номерами. А деякі польські чиновники у відповідь на звинувачення в тому, що попередили підозрюваного, начебто заявили: «Чому ми повинні його заарештовувати? Він для нас герой!».

У прикордонній службі Польщі відкидали звинувачення щодо того, що вони відпустили підозрюваного в Україну на дипломатичному авто, хоч мали затримати його. Там наголошували, що не мали ані юридичних підстав, ані відповідної інформації для арешту Журавльова.

Підрив «Північних потоків»

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ також попередило офіс Зеленського припинити операцію, тож Зеленський нібито наказав Залужному припинити її. Але генерал, за даними WSJ, проігнорував наказ.

21 серпня, Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що в Італії затримали громадянина України Сергія Кузнєцова за підозрою в причетності до підриву «Північних потоків» у 2022 році.

Йому інкримінують кілька злочинів: спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель. Італійський суд ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини.

Підозрюваний - нібито колишній працівник Служби безпеки України та капітан Збройних сил України у відставці. Його затримали під час відпочинку з сім'єю в Італії. Він буцімто координував команду, що складалася з семи людей, зокрема чотирьох цивільних водолазів.

Один із них, Всеволод К., нині вже помер, воюючи на фронті проти росіян. Раніше чоловік брав участь у військових навчаннях у Баварії. На решту підозрюваних теж видали ордери на арешт.