Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М
09:40 08.10.2025 |
Чехія розглядає передачу Україні близько 30 модернізованих танків T-72M4CZ, які за своїми характеристиками можуть змагатися з найсучаснішими російськими машинами, зокрема Т-90М.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Чехії.
Про потенційну передачу танків заявив начальник Генштабу Карел Ржекі. За його словами, модернізація T-72 була запланована ще до початку повномасштабної війни і після завершення робіт він має намір рекомендувати уряду Чехії передати техніку Україні - в інтересах національної безпеки країни.
Що являє собою T-72M4CZ
Модернізація T-72M4CZ розпочалася у 1990-х роках після війни у Перській затоці, яка показала технологічну відсталість радянських танків у порівнянні з західними.
Серед ключових удосконалень:
* Сучасна система управління вогнем з об'єднаними прицільними комплексами навідника та командира, тепловізором (дальність до 4 км) і балістичним обчислювачем. Завдяки цьому танк може вести точний вогонь як з місця, так і в русі, вдень та вночі на відстані до 2 км.
* Потужний 1000-сильний двигун, який екіпаж може замінити менш ніж за пів години, а також допоміжна силова установка.
* Покращене бронювання з динамічним захистом DYNA-72, захистом від магнітних мін TRALL та системою виявлення лазерного опромінення.
Порівняння з російськими аналогами
Навіть російські військові експерти визнають, що T-72M4CZ - одна з найкращих модифікацій Т-72. За рівнем оснащення він наближається до Т-72Б3М (2014) та навіть Т-90М (2018).
Зокрема, чеський танк має сучасний командирський прицільний комплекс, тоді як на багатьох російських машинах досі використовують примітивні оптичні прилади з дальністю бачення лише 500 м.
Військовий експерт Андрій Харук наголошує, що отримання цих танків дозволить ЗСУ посилити свої бронетанкові підрозділи сучасною технікою, яка не поступається ворогу.
"Чеський Т-72M4CZ за своїми можливостями перебуває на рівні Т-72Б3М, а за окремими характеристиками навіть перевершує його", - зазначає Харук.
Скільки танків може отримати Україна
На озброєнні чеської армії нині залишилося лише близько 30 одиниць T-72M4CZ. Їх замінили німецькі "Leopard 2A4". Саме ці танки можуть бути передані Україні найближчим часом після відповідного рішення уряду Чехії.
Якщо Чехія ухвалить позитивне рішення, це стане важливим кроком у зміцненні бронетанкових сил України та ще одним прикладом стратегічної підтримки союзників у Європі.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел після зустрічі з лідерами чеських політичних партій зазначив, що вважає ініціативу Чехії щодо постачання снарядів Україні дуже важливою.
За його словами, якщо Чехія скасує таку ініціативу, то вона "нашкодить насамперед собі". Також негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.
