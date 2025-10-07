Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через російські удари

 

Україні доведеться збільшити імпорт газу на "відсотків 30" від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку, сказала на пресконференції в вівторок міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, в України є фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити у повному обсязі імпорт газу у жовтні, листопаді, грудні й "за необхідності - в інші місяці".

Україна залучила для закупівлі газу позики на $500 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і на $300 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), нагадала Гринчук. Обидва кредити були залучені під гарантії Європейської комісії.

"Щойно з послами G7 ми обговорили можливість розширення і цих кредитів, також під гарантії Єврокомісії. І з деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу", - розповіла міністерка.

Загальна сума фінансування імпорту газу поки невідома, наголосила очільниця Міненерго. Це залежатиме від інтенсивності російських обстрілів, рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а також швидкості відновлення.

Україна окремо працює з кожним партнером для того, щоб "розуміти, хто в якій частині зможе нам допомогти" у закупівлі газу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес