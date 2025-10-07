Фінансові новини
Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через російські удари
16:59 07.10.2025 |
Україні доведеться збільшити імпорт газу на "відсотків 30" від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку, сказала на пресконференції в вівторок міністерка енергетики Світлана Гринчук.
За її словами, в України є фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити у повному обсязі імпорт газу у жовтні, листопаді, грудні й "за необхідності - в інші місяці".
Україна залучила для закупівлі газу позики на $500 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і на $300 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), нагадала Гринчук. Обидва кредити були залучені під гарантії Європейської комісії.
"Щойно з послами G7 ми обговорили можливість розширення і цих кредитів, також під гарантії Єврокомісії. І з деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу", - розповіла міністерка.
Загальна сума фінансування імпорту газу поки невідома, наголосила очільниця Міненерго. Це залежатиме від інтенсивності російських обстрілів, рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а також швидкості відновлення.
Україна окремо працює з кожним партнером для того, щоб "розуміти, хто в якій частині зможе нам допомогти" у закупівлі газу.
