Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через російські удари

Україні доведеться збільшити імпорт газу на "відсотків 30" від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку, сказала на пресконференції в вівторок міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, в України є фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити у повному обсязі імпорт газу у жовтні, листопаді, грудні й "за необхідності - в інші місяці".

Україна залучила для закупівлі газу позики на $500 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і на $300 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), нагадала Гринчук. Обидва кредити були залучені під гарантії Європейської комісії.

"Щойно з послами G7 ми обговорили можливість розширення і цих кредитів, також під гарантії Єврокомісії. І з деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу", - розповіла міністерка.

Загальна сума фінансування імпорту газу поки невідома, наголосила очільниця Міненерго. Це залежатиме від інтенсивності російських обстрілів, рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а також швидкості відновлення.

Україна окремо працює з кожним партнером для того, щоб "розуміти, хто в якій частині зможе нам допомогти" у закупівлі газу.