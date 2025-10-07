Авторизация

Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

 

Європейський виробник Thales Belgium's нарощує виробництво боєголовок з повітряним вибухом для своїх 70-мм ракет, які вже використовуються для боротьби з безпілотниками в Україні, повідомляє Business Insider.

"У той час як Росія атакує Україну все більшими хвилями одноразових безпілотників Shahed, європейський виробник зброї Thales оснащує свої 70-міліметрові ракети боєголовками з повітряним вибухом... Нова боєголовка FZ123 наповнена тисячами крихітних сталевих кульок, які вистрілюються двома фунтами (майже 1 кг - ІФ-У) вибухової речовини. Коли боєголовка вибухає, кульки розлітаються на площі діаметром близько 80 футів (близько 25 м - ІФ-У), щоб збити дрон або рой дронів", - пише видання.

В Thales стверджують, що ракетна боєголовка є недорогим засобом для знищення дронів класу II стандарту НАТО, до яких належить Shahed, а також більш важких дронів класу III на відстані до 3 км за допомогою повітряних вибухів.

Томас Коліне (Thomas Colinet), директор Thales Belgium з питань транспортних засобів і тактичних систем, підтвердив, що ця зброя використовується в Україні і що попит Києва перевищує можливості виробництва компанії. "Для нас добре, що вони просять більше, це означає, що вони задоволені", - сказав він.

Thales Belgium планує виготовити приблизно 3,5 тис таких ракет до кінця року і сподівається збільшити річний обсяг виробництва до 10 тис одиниць до 2026 року. Боєголовка проти безпілотників також може бути встановлена на некеровану версію 70-мм ракети, яку тепер можна виробляти в кількості 30 тис штук на рік. Якщо виробництво працюватиме у дві зміни, то річна потужність може досягти 60 тис штук, хоча для цього постачальники також повинні будуть збільшити виробництво.

 

Компанія Thales Belgium відмовилася розкрити вартість своїх 70-мм ракет з боєголовкою FZ123. Але навіть найдорожчі ракети з лазерними системами наведення зазвичай коштують у п'ять разів дешевше, ніж звичайні ракети. Більш дешеві ракети протиповітряної оборони, такі як AIM-7 Sparrow, коштують приблизно $125 тис кожна.

Однак це не означає, що всі ці ракети оснащені боєголовками проти безпілотників - компанія Thales Belgium також виробляє ракети класу "повітря-земля" та "земля-земля". Наприклад, деякі з її 70-мм ракет використовуються для знищення безпілотних наземних транспортних засобів, розгорнутих Росією.

 

Сумісні зі стандартними 70-мм пусковими установками НАТО, ці ракети наразі використовуються в українських системах Vampire - багатоствольних пускових установках виробництва L3Harris, які можна встановлювати на вантажівки. Деякі версії також запускаються з українських вертольотів МІ-8, які були модернізовані для стрільби боєприпасами НАТО.

Як повідомлялось, міністр оборони України Денис Шмигаль у рамках міжнародної виставки озброєнь DSEI, що відбулась у Лондоні з 9 до 12 вересня, провів зустріч з делегацією компанії Thales, під час якої обговорили основні напрямки роботи спільного підприємства, а також можливості розширення напрямків співпраці по спільних виробництвах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

