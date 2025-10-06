Авторизация

У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло

 

Удень 6 жовтня в російському Бєлгороді пролунало кілька вибухів. Ймовірно, у місті атакували електропідстанцію.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Пепел».

За його даними, під удар потрапила електропідстанція «Луч», там спалахнула пожежа. Після того як там пролунали вибухи, у частині міста зникло світло.

Тим часом місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомляв про загрозу ракетного удару.



Днем раніше по Бєлгороду також завдавали ударів за допомогою ракет та дронів. Унаслідок цього тимчасово без електропостачання залишилися 40 тисяч жителів.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

Бізнес