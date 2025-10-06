Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них

Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них

 

Грецький уряд планує передати Україні значний обсяг військової техніки та боєприпасів, які визнані застарілими для власних збройних сил. Про це повідомило грецьке видання Ef.Syn.

Йдеться про 60 самохідних гаубиць M110A2 калібру 203 мм, близько 150 тисяч снарядів до них та тисячі ракет калібру 70 мм та 127 мм типу ZUNI. Передача відбуватиметься через Чехію на основі міждержавної угоди.

 

Згідно з рішенням Ради начальників генеральних штабів країни, вищезгадане озброєння класифіковане як "неоперативно необхідне", оскільки не відповідає сучасним вимогам збройних сил Греції.

Військове майно походить із запасів грецької армії та військово-повітряних сил і буде передане у стані "як є". Уряд розраховує отримати від угоди близько 199,4 млн євро, які планується спрямувати на нові озброєння.

У переліку переданого озброєння:

* 60 гаубиць M110A2 (31,2 млн євро);
* 50 тис. снарядів M106 (41,5 млн євро);
* 40 тис. снарядів M650 HERA (60 млн євро);
* 30 тис. касетних боєприпасів M404 ICM (33 млн євро);
* 30 тис. касетних боєприпасів M509A1 DPICM (33,6 млн євро).

Кожен снаряд M509A1 містить 180 суббоєприпасів проти бронетехніки та живої сили. Хоча міжнародна Конвенція з касетних боєприпасів забороняє їх використання, Греція не є її учасником.

Остаточне рішення щодо передачі має ухвалити урядова рада національної безпеки під головуванням прем'єр-міністра.

Для довідки, M110A2 - це американська 203-мм самохідна гаубиця, що являє собою модернізовану версію базової моделі M110, прийнятої на озброєння у 1960-х роках. Модифікація А2 отримала довший ствол, що значно підвищило її далекобійність: вона здатна вести вогонь звичайними снарядами на відстань до 24 км, а активно-реактивними снарядами (HERA) - до 29-30 км. Основна перевага цієї САУ полягає у надзвичайно великій потужності її 203-мм боєприпасів (вага снаряда до 90,7 кг), що забезпечує значні руйнування, хоча її скорострільність (до 1 пострілу на хвилину) є відносно низькою.

До слова, нещодавно стало відомо, що деякі країни НАТО тиснуть на Грецію, щоб вона передала Україні свої винищувачі Mirage 2000-5.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Греція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес