Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
08:29 06.10.2025 |
Грецький уряд планує передати Україні значний обсяг військової техніки та боєприпасів, які визнані застарілими для власних збройних сил. Про це повідомило грецьке видання Ef.Syn.
Йдеться про 60 самохідних гаубиць M110A2 калібру 203 мм, близько 150 тисяч снарядів до них та тисячі ракет калібру 70 мм та 127 мм типу ZUNI. Передача відбуватиметься через Чехію на основі міждержавної угоди.
Згідно з рішенням Ради начальників генеральних штабів країни, вищезгадане озброєння класифіковане як "неоперативно необхідне", оскільки не відповідає сучасним вимогам збройних сил Греції.
Військове майно походить із запасів грецької армії та військово-повітряних сил і буде передане у стані "як є". Уряд розраховує отримати від угоди близько 199,4 млн євро, які планується спрямувати на нові озброєння.
У переліку переданого озброєння:
* 60 гаубиць M110A2 (31,2 млн євро);
* 50 тис. снарядів M106 (41,5 млн євро);
* 40 тис. снарядів M650 HERA (60 млн євро);
* 30 тис. касетних боєприпасів M404 ICM (33 млн євро);
* 30 тис. касетних боєприпасів M509A1 DPICM (33,6 млн євро).
Кожен снаряд M509A1 містить 180 суббоєприпасів проти бронетехніки та живої сили. Хоча міжнародна Конвенція з касетних боєприпасів забороняє їх використання, Греція не є її учасником.
Остаточне рішення щодо передачі має ухвалити урядова рада національної безпеки під головуванням прем'єр-міністра.
Для довідки, M110A2 - це американська 203-мм самохідна гаубиця, що являє собою модернізовану версію базової моделі M110, прийнятої на озброєння у 1960-х роках. Модифікація А2 отримала довший ствол, що значно підвищило її далекобійність: вона здатна вести вогонь звичайними снарядами на відстань до 24 км, а активно-реактивними снарядами (HERA) - до 29-30 км. Основна перевага цієї САУ полягає у надзвичайно великій потужності її 203-мм боєприпасів (вага снаряда до 90,7 кг), що забезпечує значні руйнування, хоча її скорострільність (до 1 пострілу на хвилину) є відносно низькою.
До слова, нещодавно стало відомо, що деякі країни НАТО тиснуть на Грецію, щоб вона передала Україні свої винищувачі Mirage 2000-5.
