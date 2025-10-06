Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України

На виборах до палати депутатів (нижньої палати парламенту) в Чехії переміг рух ANO колишнього прем'єр-міністра країни, мільярдера і євроскептика Андрія Бабіша, який негативно ставиться до підтримки України.

Після підрахунку 100% бюлетенів партія Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) набрала 34,51% голосів.

Друге місце посіла правоцентристська владна коаліція "Разом" (SPOLU) з результатом 23,36%, за нею йдуть "Мери та незалежні" (STAN) з 11,23%.

ANO, втім, не вдасться отримати власну більшість у парламенті, тому руху Бабіша доведеться шукати партнерів по коаліції, і створити її буде вкрай нелегко. Працювати з партією Фіали партія ANO не готова (як, втім, і Фіала - з ANO).

Крім ANO і "Разом", до парламенту проходять ще чотири партії:

* STAN ("Мери та незалежні", частина нинішньої правлячої коаліції) набирає близько 11% голосів;

* проєвропейська "Піратська партія" з 8,8%;

* крайньо права SPD ("Свобода і пряма демократія") з 7,8%;

* "Автомобілісти" (правопопулістська євроскептична партія, яка входить в одну фракцію з ANO в Європарламенті) з 6,8%.

Крайньо лівий рух "Досить!" (Stačilo!), який виступає за вихід з Євросоюзу і згадувався як можливий, хоча і неочевидний, партнер ANO, п'ятивідсотковий бар'єр не долає: поки що у руху лише 4,3%.

Чи стане тепер Бабіш прем'єром?

Остаточні результати виборів цього разу можуть бути оголошені пізніше, ніж зазвичай, оскільки громадяни Чехії, які проживають за межами країни, вперше можуть голосувати поштою.

На минулих парламентських виборах результати були відомі пізно ввечері другого дня голосування.

Головне питання тепер полягає в тому, яку коаліцію вдасться зібрати ANO - і чи вдасться це в принципі. Один з можливих сценаріїв - поява в Чехії уряду меншості.

За підрахунками чеського інформаційного агентства ČTK, ANO, SPD і "Автомобілісти" разом отримають максимум 116 місць у нижній палаті парламенту з 200. Цього достатньо для звичайної більшості, але недостатньо для конституційної більшості.

Перемога ANO на виборах також не гарантує Бабішу посаду прем'єр-міністра.

У Чехії рішення про те, хто повинен формувати уряд, ухвалює президент, і Петр Павел вже попросив експертів зробити висновок про можливий конфлікт інтересів Бабіша через холдинг мільярдера Agrofert.

Втім, напередодні виборів Павел обіцяв "поважати волю виборців" і "діяти відповідно до конституції".

Андрій Бабіш був прем'єр-міністром Чехії з 2017 по 2021 рік. Він подав у відставку після провалу ANO на виборах до палати депутатів.

Що Бабіш говорив про Україну та ЄС

Бабіш називає себе прихильником миру і закликає до закінчення війни в Україні.

Він висуває гасло "чехи понад усе", що нагадує аналогічні заклики президента США Дональда Трампа.

З 2017 по 2021 рік він очолював уряд Чехії і критикував деякі рішення Європейського Союзу.

Він також підтримує добрі стосунки з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо (обидва ці політики зберегли зв'язки з Москвою попри на російське вторгнення в Україну).

Бабіш також закликав завершити чеську ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів, заявляючи, що вона занадто дорога. В рамках цієї програми Чехія шукає снаряди по всьому світу і купує їх для України за підтримки інших західних союзників Києва.

Навесні президент України Володимир Зеленський говорив, що до кінця цього року Київ сподівається отримати в рамках "чеської ініціативи" 1,8 млн артилерійських боєприпасів.

При цьому Бабіш не вважає, що військову допомогу Україні потрібно повністю припинити, але закликає передати це питання НАТО і Європейському союзу.