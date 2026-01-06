Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 06:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання
09:12 05.01.2026 |
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вирішило повернути до критеріїв визначення суб'єктів господарювання, що мають важливе значення для галузей національної економіки, рівень середньої зарплати по відношенню до середньої зарплати.
Згідно з наказом №3650 від 22 грудня 2025 року, який розміщений на сайті міністерства, на бронювання можуть розраховувати підприємства, в яких не менше 50 працівників та які мають середню зарплату за останній звітний місяць мінімум вдвічі більшу за середню зарплату по країні за останній звітний податковий рік.
Для підприємств, в яких від 20 до 49 працівників, зарплата має бути мінімум втричі більшою.
За інформацією міністерства, подібні критерії були у наказі Мінекономіки №28003 від 18 грудня 2024 року, але у новій діючій його редакції, затвердженій наказом №471 від 11 вересня 2025 року, вони вже відсутні.
Окрім того, на статус важливого для економіки підприємства можуть розраховувати виробники з переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Мінекономіки.
Крім того, наказ від 22 грудня 2025 року посилює безпекові обмеження, забороняючи визнавати важливими підприємства, бенефіціарами яких є резиденти Російської Федерації, Республіки Білорусь або країн з чорного списку FATF, за винятком осіб, що законно проживають в Україні.
Наразі відсутня інформація про державну реєстрацію нового наказу у Міністерстві юстиції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
|Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|"Велике перезавантаження" Зеленського: для чого ОП Буданов, що буде з Малюком, куди знову йде Шмигаль
|Уряд запускає державну підтримку страхування агропродукції
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
Бізнес
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
|Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати