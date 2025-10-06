Фінансові новини
06.10.25
- 14:52
- RSS
- мапа сайту
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
08:25 06.10.2025 |
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в ніч на суботу, 4 жовтня, Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в місті Кіриші Ленінградської області РФ.
Там зазначили, що цей НПЗ є одним із найбільших на території Росії. Його річна потужність - 18,4 мільйона тонн переробки нафти в рік.
"На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Генштаб: У Карелії пошкодили ракетний корабель, на Курщині - заряджаючу машину ОТРК "Іскандер"
Крім того, у генштабі заявили, що в районі Онезького озера в російській республіці Карелія пошкодили малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків наразі з'ясовується.
Також стверджується, що Сили оборони уразили в Курській області РФ радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".
На тимчасово окупованій Росією території Донецької області, за даними генштабу, уражено командний пункт 8-ї армії збройних сил РФ. Результати удару ще уточнюються.
"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об'єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням", - ідеться у повідомленні.
У РФ інформацію про ураження цілей в Карелії та на окупованій Донеччині наразі не коментували.
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|НПЗ у російському Орську атакували дрони. Там пролунало кілька вибухів
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
|США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts