Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії

 

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в ніч на суботу, 4 жовтня, Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в місті Кіриші Ленінградської області РФ.

Там зазначили, що цей НПЗ є одним із найбільших на території Росії. Його річна потужність - 18,4 мільйона тонн переробки нафти в рік.

"На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Генштаб: У Карелії пошкодили ракетний корабель, на Курщині - заряджаючу машину ОТРК "Іскандер"

Крім того, у генштабі заявили, що в районі Онезького озера в російській республіці Карелія пошкодили малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків наразі з'ясовується.

Також стверджується, що Сили оборони уразили в Курській області РФ радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

На тимчасово окупованій Росією території Донецької області, за даними генштабу, уражено командний пункт 8-ї армії збройних сил РФ. Результати удару ще уточнюються.

"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об'єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням", - ідеться у повідомленні.

У РФ інформацію про ураження цілей в Карелії та на окупованій Донеччині наразі не коментували.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

