НПЗ у російському Орську атакували дрони. Там пролунало кілька вибухів

Уранці 3 жовтня в російському Орську, що в Оренбурзькій області рф, пролунало кілька вибухів у районі нафтопереробного заводу. Його атакували дрони.

Про загрозу атаки безпілотників повідомляв місцевий губернатор Євгеній Солнцев.

Він заявив, що в регіоні запроваджено план «Килим», а аеропорт Оренбурга тимчасово зупинить роботу.

За даними із соцмереж, під атакою дронів опинився НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».









«Орскнефтеоргсинтез» - один із провідних нафтопереробних заводів росії. Його проєктна потужність з перероблення нафти становить близько 6,6 мільйона тонн на рік.

Це підприємство випускає бензини, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.