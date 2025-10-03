Фінансові новини
НПЗ у російському Орську атакували дрони. Там пролунало кілька вибухів
12:35 03.10.2025 |
Уранці 3 жовтня в російському Орську, що в Оренбурзькій області рф, пролунало кілька вибухів у районі нафтопереробного заводу. Його атакували дрони.
Про загрозу атаки безпілотників повідомляв місцевий губернатор Євгеній Солнцев.
Він заявив, що в регіоні запроваджено план «Килим», а аеропорт Оренбурга тимчасово зупинить роботу.
За даними із соцмереж, під атакою дронів опинився НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».
«Орскнефтеоргсинтез» - один із провідних нафтопереробних заводів росії. Його проєктна потужність з перероблення нафти становить близько 6,6 мільйона тонн на рік.
Це підприємство випускає бензини, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.
