WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
09:21 03.10.2025 |
Україна та США планують укласти угоду про дрони, за якою Київ поділиться з Вашингтоном своєю перевіреною в боях технологією дронів в обмін на роялті або інші форми компенсації - вартість угоди може сягнути мільярдів доларів.
Про це йдеться в публікації видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".
Команда українців на чолі з заступником міністра оборони Сергієм Боєвим цього тижня перебуває у Вашингтоні для переговорів щодо угоди з представниками Пентагону та Державного департаменту. Втім, за повідомленням видання Telegraph, через шатдаун у США переговори опинились у підвішеному стані.
Між тим, представник уряду США заявив виданню, що укладення деталізованої угоди, вартість якої може сягати мільярдів доларів, ймовірно, триватиме кілька місяців.
Хоча американські компанії виготовляють високотехнологічні безпілотники, українці значно випереджають їх у масовому виробництві дешевих безпілотних літальних апаратів, які довели свою ефективність у бою.
"Це просто реальність, що нам потрібні українські дронові технології у США", - прокоментував Вільям Макналті, партнер американського венчурного фонду UA1, який інвестував у вісім українських оборонних компаній.
Угода про дрони постає як частина пакета, який включає окрему "мегаугуоду", в межах якої Україна сподівається придбати в США озброєння на десятки мільярдів доларів, заявив у суботу Володимир Зеленський. Україна сподівається, що ця угода включатиме ракети великої дальності, які розширять її ударні можливості проти Росії.
Представник уряду США заявив, що угода про дрони спрямована на те, щоб американські сили змогли скористатися конкурентною перевагою України у сфері БпЛА.
За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, США та Україна розглядають кілька різних механізмів для полегшення передачі дронових технологій із Києва до США. Серед них - угоди, за якими українські компанії передаватимуть американським свої технології та прототипи дронів в обмін на роялті, або варіант, коли українська компанія відкриває дочірнє підприємство у США для виробництва дронів.
Ще одна можливість - закупівля дронів безпосередньо в України для потреб американських військових.
Будь-яка угода щодо дронових технологій має забезпечити доступ до технологій і систем приватних українських виробників дронів. За даними Української асоціації виробників зброї, у країні діє понад 300 компаній, що виготовляють дрони.
Широке використання китайських деталей в українських дронах є проблемою, яку потрібно буде врегулювати. Американські компанії, що отримуватимуть українські дрони та технології, не можуть використовувати китайські комплектуючі через вимогу безпеки постачальних ланцюгів.
Майбутня угода має політичне значення, адже Київ прагне зміцнити зв'язки з Дональдом Трампом, чия підтримка України була непослідовною.
