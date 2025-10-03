Фінансові новини
|
|
The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
09:17 03.10.2025 |
Про це повідомило видання The Telegraph з посиланням на українського посадовця, пише "Європейська правда".
Сотні тисяч федеральних службовців США були відправлені у вимушені відпустки після того, як демократи й республіканці не змогли досягти згоди щодо державних витрат, і американський уряд призупинив роботу.
Це залишило перемовини про можливу угоду між Україною та США щодо дронів у підвішеному стані, повідомило виданню джерело в уряді України.
Українська делегація прибула до Вашингтона у вівторок для зустрічей з представниками Білого дому, щоб розробити угоду про обмін технологіями у сфері безпілотників в обмін на американське роялті, повідомляло видання The Wall Street Journal.
Однак переговори опинилися під загрозою зриву внаслідок шатдауну, адже федеральних службовців попросили залишатися вдома.
"Я не бачу, як вони (переговори) можуть продовжуватися", - сказав український співрозмовник виданню.
"Основне занепокоєння полягає в тому, що ми маємо багато дискусій щодо майбутніх поставок (зброї)... Усі майбутні проєкти дещо постраждали, тому що представники Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через цей шатдаун", - додав співрозмовник.
Він додав, що "інші українські делегації, які мали прибути в найближчі тижні, тепер переглядають свої плани".
27 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з кінця вересня і на початку жовтня українська делегація проведе у США технічні зустрічі щодо зброї.
Він повідомляв, що мова піде про покупку зброї у Сполучених Штатів Америки через різні програми, а також про угоду про дрони, яка може сягнути мільярдів доларів.
