Фінансові новини
03.10.25
09:25
Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
09:08 03.10.2025 |
Адміністрація Трампа навряд чи піде на продаж для використання Україною далекобійних ракет Tomahawk, оскільки поточні запаси призначені для ВМС США та інших цілей, але цілком можливо може надати інші ракети дальнього радіуса дії.
Про це агентству Reuters заявив посадовець США на умовах анонімності, пише "Європейська правда".
Посадовець США та джерела, знайомі з підготовкою та постачанням ракет Tomahawk, поставили під сумнів життєздатність ідеї передачі цих крилатих ракет Україні.
Посадовець США наголосив, що нестачі ударних засобів такого типу немає, натякаючи, що Києву можуть бути поставлені інші варіанти зброї меншої дальності.
За його словами, США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу далекобійну зброю та поставити її Україні, проте навряд чи Tomahawk.
Постачання ракет Tomahawk Україні могло б суттєво розширити її ударні можливості, дозволивши вражати цілі глибоко на території Росії, зокрема військові бази, логістичні вузли, аеродроми та командні центри, які нині залишаються недосяжними.
За даними бюджетних документів Пентагону, ВМС США, які є основним користувачем Tomahawk, до цього часу закупили 8 959 таких ракет за середньою ціною приблизно $1,3 млн за штуку.
Ракета Tomahawk виробляється з середини 1980-х років. Останніми роками виробництво коливалося від 55 до 90 ракет на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, США планують купити 57 ракет у 2026 році.
Президент Володимир Зеленський минулого тижня натякнув, що попросив президента США про надання Tomahawk, а потім заявив, що відповідне рішення залежить від Дональда Трампа.
У неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Вашингтон розглядає прохання України отримати крилаті ракети Tomahawk великої дальності, які могли б завдавати ударів глибоко по території Росії.
У середу ЗМІ повідомили, що США надаватимуть Україні розвідувальну інформацію про об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії.
