Путін погрожує ударами по українських АЕС

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на засіданні міжнародного клубу "Валдай", заявив, що Україна нібито обстрілює територію біля окупованої Запорізької АЕС і пригрозив, що Росія може завдати удару по українських атомних електростанціях (АЕС).

"Що, ми самі по собі завдаємо ударів чи що? Зрозуміло, що це нісенітниця. Це небезпечна гра. На тому боці люди теж мають розуміти, що, якщо вони з цим гратимуть так небезпечно, у них є ще АЕС, що працює, на їхньому боці. Що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай замисляться над цим", - сказав Путін у четвер, 2 жовтня, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Він також стверджує, що ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання ЗАЕС, тому що їх нібито обстрілює українська артилерія.

Путін стверджує, що Росія воює "практично з усіма країнами НАТО"

Путіна також обурило порівняння Росії з "паперовим тигром", озвучене президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що РФ усі ці роки воює не з Україною, а нібито "практично з усіма країнами НАТО".

"Якщо ми воюємо з усім блоком НАТО і так рухаємося, просуваємося, впевнено почуваємося, і це "паперовий тигр"? Що тоді сам НАТО? Він що тоді являє собою?", - стверджує він.

На пропозицію ведучого під час зустрічі подарувати Трампу паперовий виріб у вигляді тигра Путін відповів: "Та ні. У нас із ним свої стосунки, ми там знаємо, що один одному дарувати".

Президент РФ пригрозив відповісти й на "мілітаризацію" Європи

Під час виступу Путіна погрози пролунали й на адресу Європи. "Уважно стежимо за мілітаризацією Європи, що набирає силу. Або це слова, або нам час вживати заходів у відповідь, - сказав Путін. - Ну добре, ми уважно це слухаємо, дивимося, про що йдеться. Думаю, ні в кого немає сумнівів, що заходи Росії у відповідь не змусять довго чекати".

При цьому очільник Кремля заявив, що Росія сама ніколи не ініціювала військове протистояння: "Якщо у когось усе ж з'явиться бажання потягатися з нами у військовій сфері, то, як у нас кажуть, вільному - воля, нехай пробують".

При цьому Путін назвав "нісенітницею" та "істерією" слова європейських лідерів про загрозу нападу з боку Росії. "Чесно кажучи, так і хочеться сказати: вгамуйтеся, спіть спокійно, займіться, врешті, своїми проблемами", - сказав він.