Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 09:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
08:49 02.10.2025 |
Удар російських військ по енергетичному об'єкту в Славутичі був цілеспрямованим. Блекаут на Чорнобильській атомній електростанції тривав понад три години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Через сьогоднішній російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу.
Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн.
"Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів - за попередньою оцінкою, російсько-іранських "Шахедів", - наголосив президент.
За його словами, частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта.
Ситуація на ЗАЕС
Водночас Зеленський зазначив, що вже восьмий день триває блекаут на Запорізькій АЕС, що розпочався через російські обстріли в районі станції.
При цьому росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах.
"Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги", - наголосив президент.
За його словами, щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення не спрацюють.
Зеленський підкреслив, що кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні удари по всіх обʼєктах енергетики України включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, - це глобальна загроза.
"Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет", - додав глава держави.
Зеленський вкотре наголосив, що важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "Групи семи" і "Групи двадцяти" реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого.
"Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя. Я вдячний всім у світі, хто не мовчить", - додав президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав