НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»

17:35 01.10.2025 |

Право

Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»

 

Народні депутати пропонують Верховній Раді змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг".

Відповідний законопроєкт (№14093) про внесення змін до деяких законів щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України зареєстровано у Верховній Раді у середу, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, зміна назви монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтований "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України у грошовій номенклатурі та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

У парламенті також 1 жовтня зареєстровано проєкт закону (№14094) про внесення змін до статті 249 Податкового кодексу щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 249 Податкового кодексу, замінивши у її тексті назву монети найменшого номіналу України з "копійки" на "шаг".

Серед авторів законопроєктів - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віце-спікерка Олена Кондратюк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

Бізнес