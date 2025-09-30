Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною про спрямування 2 млрд євро на виробництво дронів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це фон дер Ляєн повідомила під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії.

"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна - це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, Європа повинна "дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони".

"Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення "стіни дронів" у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО", - додала президентка Єврокомісії.