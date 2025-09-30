Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки

 

Україна планує експортувати деякі види зброї, які має в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі», повідомив у вечірньому зверненні 29 вересня президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти і плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту - контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території», - сказав Зеленський.

За його словами, вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків, це - США, Європа, Близький Схід, Африка. «Ми будемо готувати відповідні угоди», - додав президент.

Раніше в понеділок після доповіді головнокомандувача ЗСУ Зеленський заявив про хороші результати в українській далекобійності й анонсував Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме - виробництву дронів різних типів і ракет.

24 вересня Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни.

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, - це українська зброя.

В інтерв'ю «Укрінформу» виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров заявив, що експорт може бути добрим стимулом для збільшення, модернізації, відновлення виробництва після російських атак.

«Переконаний, що не слід боятися чи мати упередження щодо експорту оборонної продукції під час війни. За розумного регулювання він сприятиме розвитку», - вважає він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,04 0,08 41,2450  0,04 0,10
EUR 48,4400  0,00 0,00 48,5000  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес