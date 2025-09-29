Фінансові новини
- |
29.09.25
- |
- 23:16
- |
- |
Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
15:56 29.09.2025 |
Швеція оголосила про виділення додаткових майже 100 млн євро на гуманітарну підтримку України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі МЗС Швеції.
Новий "зимовий" пакет підтримки від Швеції на 1,1 млрд крон (99,7 млн євро) передбачений на нагальні потреби відбудови та розвитку і гуманітарні потреби у зв'язку з наближенням зими.
Він охопить такі сфери як енергетика і житло, охорона здоров'я, розмінування, підтримка ВПО, підтримка ЗМІ.
450 млн крон передбачені на енергетичні потреби України - генерацію та ремонт пошкодженої інфраструктури. Кошти вносяться до спецфонду енергетичної підтримки України.
385 млн крон надаються на ремонт енергетичної і житлової інфраструктури, а також підтримку функціонування державних сервісів через програму Світового банку Ukraine Reconstruction Trust Fund (URTF).
На розмінування передбачено 100 млн крон, які порівну розподілять між проєктами від Програми розвитку ООН і Sida.
30 млн передбачені на підтримку незалежних ЗМІ (по 15 млн через Prague Center і Sida), 25 мільйонів - на посилення правового сектору, 10 млн - на програми кваліфікації і перекваліфікації у сфері транспорту й логістики.
50 млн шведських крон будуть виділені через Світову програму ООН на гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових громад.
30 млн надаються на підтримку ВПО через Агентство ООН у справах біженців, 25 млн через ЮНІСЕФ і 20 млн через Save the Children - на програми підтримки дітей, 20 млн - на програми підтримки здоров'я матерів і жінок загалом.
