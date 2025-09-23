Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді

 

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") пропонує Верховній Раді скасувати експортне мито на насіння деяких видів олійних культур.

Відповідний законопроєкт №14055 про внесення змін до закону "Про ставки вивізного експортного мита на насіння деяких видів олійних культур" зареєстровано 19 вересня у Верховній Раді, повідомив нардеп в Телеграм-каналі.

Железняк нагадав, що в липні 2025 року "влада протягнула "соєві правки"".

"З другого разу, в порушення регламенту та логіки. Цю шкуру тягнули, прикриваючись лозунгом "підтримкою національного виробника". В результаті, як завжди, зробили це настільки непродумано, що просто став весь експорт", - зазначив парламентарій.

Він процитував звернення Американської торговельної палати в Україні (AmCham) до уряду, де зазначається, що через неврегульованість порядку та критеріїв для застосування нульової ставки мита для виробників аграрної продукції українські порти Чорного моря з 4 вересня 2025 року заблоковані суднами, а припортові залізниці - вагонами з вантажами ріпаку та сої.

AmCham наголосила, що всі експортери, зокрема виробники аграрної продукції, не можуть експортувати товар і зазнають збитків у зв'язку зі штрафами за простій суден (demurrage) та інших транспортних засобів, понаднормове зберігання збіжжя у портах, подовжене страхове покриття, невиконання контрактів перед іноземними покупцями.

"Дороговартісний товар застряг у портах і наражається на небезпеку в умовах регулярних обстрілів портів, так само, як і екіпажі закордонних суден, митне оформлення яких заблоковане. Надходження валютної виручки (до $2 млрд) за насіння ріпаку і сої 2025 року фактично зірване", - йдеться у зверненні.

Железняк наголосив, що автори закону не продумали механізм наведення аргументів щодо самостійного вирощування продукції, тож тепер "митниця розводить руками".

"Знаючи про проблему, наш уряд зробив рівно нічого", - пояснив нардеп необхідність внесення відповідного законопроєкту до парламенту.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт №14055 одержано та зареєстровано. Наразі він знаходиться на розгляді у керівництва.

На тому тижні низка аграрних асоціацій, зокрема Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація тощо звернулися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради із закликом якнайшвидше скасувати дію закону, який встановлює 10%-ве мито на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.

Цей закон, підписаний президентом 2 вересня, передбачає, що агровиробники і кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, будуть звільнені від сплати мита. Втім, через відсутність чітких правил документального підтвердження походження товару механізм фактично не працює, і експорт олійних культур опинився заблокованим.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

