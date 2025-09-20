Фінансові новини
Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо виробництва зброї, протягом двох тижнів буде представлений концепт трьох нових експортних платформ.
"Певні види зброї - і це сучасна зброя - ми можемо виробляти в значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно Україні. Приклад - морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також протитанкова зброя, деякі інші види", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.
За словами президента, перший пріоритет - фронт і забезпечення бригад, другий - українські арсенали, і третій пріоритет - керований експорт.
"Протягом двох тижнів буде представлений концепт - три нові експортні платформи", - повідомив президент.
Він зазначив, що перша платформа буде для експорту та взаємодії з США, друга - з європейськими партнерами, і третя - з іншими партнерами, які також зацікавлені в українській зброї, та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку.
