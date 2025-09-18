Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік

23:55 17.09.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що планом "А" є завершення війни РФ проти України у 2025-му, планом "Б" - знайти решту коштів, потрібних для України на наступний рік. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Зеленський додав, що "ціна одного року війни" становить $120 млрд: "60 - те є український бюджет, а 60 мені потрібно знайти на наступний рік".

"Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку: план "А" - це завершити війну, а план "Б" - це 120 млрд. І це великий виклик. Я не кажу, що в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, нам треба буде так багато коштів, впродовж 10 років. Але, в будь-якому випадку, ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти", - пояснив президент.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес