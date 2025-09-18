Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій

23:03 17.09.2025 |

Політика

 

У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового 17 вересня знайшли прослуховувальний пристрій, який був схований у зарядному блоку радіотелефону.

Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах.

Він розповів, що минулого тижня його робочий телефон почав «виснути», тому його здали в ремонт фахівцям. Вони розкрили його і виявили там прослуховувальний пристрій, карту пам'яті й SIM-карту.

«Виникає питання, а хто це зробив? Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, тут, звичайно, вже СБУ і наші органи контролю, які тим займаються, мають працювати», - каже Садовий.

Водночас він додав: «Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб, то в мене є питання: на що робити таку халяву і так капарно це все робити?».

Він закликав керівництво Служби безпеки України та інші відповідні органи розслідувати це.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес