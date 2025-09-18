Фінансові новини
Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
23:03 17.09.2025 |
У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового 17 вересня знайшли прослуховувальний пристрій, який був схований у зарядному блоку радіотелефону.
Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах.
Він розповів, що минулого тижня його робочий телефон почав «виснути», тому його здали в ремонт фахівцям. Вони розкрили його і виявили там прослуховувальний пристрій, карту пам'яті й SIM-карту.
«Виникає питання, а хто це зробив? Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, тут, звичайно, вже СБУ і наші органи контролю, які тим займаються, мають працювати», - каже Садовий.
Водночас він додав: «Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб, то в мене є питання: на що робити таку халяву і так капарно це все робити?».
Він закликав керівництво Служби безпеки України та інші відповідні органи розслідувати це.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
