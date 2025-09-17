Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу партію зброї для України в рамках нової фінансової угоди з союзниками, вона може бути відправлена найближчим часом. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомила міжнародна інформаційна агенція Reuters із посиланням на два джерела, обізнаних із ситуацією.

Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

США затвердили перелік зброї для ЗСУ на 500 млн доларів

Як повідомили джерела, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі затвердив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів за новою програмою PURL ("Перелік пріоритетних потреб України"). Загалом за цим механізмом передбачена закупівля зброї на суму до 10 мільярдів доларів.

Джерела відмовилися надати точний перелік того, що було затверджено для закупівлі європейцями для України, але зазначили, що до нього входять системи протиповітряної оборони, яких Україна терміново потребує з огляду на значне збільшення кількості російських атак дронами та ракетами. Одне з джерел повідомило, що список PURL проходить процедуру затвердження після узгодження з політичним відділом міністерства оборони США (Пентагон).

Внески країн до програми PURL

За даними міністра оборони України Дениса Шмигаля, внески в ініціативу PURL складатимуть: 500 мільйонів євро від Німеччини, 500 мільйонів доларів від Канади, 100 мільйонів євро від Бельгії, 30 мільйонів євро від Литви та 5 мільйонів євро від Латвії. Також повідомлялося про участь в програмі Люксембургу, Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії.