Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 04:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
23:50 15.09.2025 |
Щонайменше двоє офіцерів американської армії відвідали Білорусь, щоб поспостерігати за військовими навчаннями "Захід-2025", де був також заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, передає Reuters. Видання пише про потепління відносин Вашингтона з Мінськом.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін поспілкувався з американським військовим аташе на полігоні під час навчань "Запад-2025", повідомляє офіційне білоруське інформагентство "Белта" з посиланням на Міноборони Білорусі.
"Радий, що ви відгукнулися на наше запрошення. Хотіли, щоб ви подивилися й дали об'єктивну оцінку", - сказав Хренін.
Як пише агентство, міністр доручив показати американським представникам "абсолютно все, що їх цікавить".
"Усе, що ви хочете. Можете приїхати й подивитися, поспілкуватися з людьми", - сказав білоруський міністр.
Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення й тиснуть йому руку.
Загалом, за повідомленням "Белта", за навчаннями спостерігали представники 23 країн, зокрема ще двох членів НАТО - Туреччини та Угорщини.
Росія й Білорусь розпочали навчання "Запад-2025" на полігонах у двох країнах у п'ятницю на тлі загострення відносин із НАТО, за два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.
У 2022 році у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість" взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців - цьогоріч, як передає кореспондент BBC Стів Розенберг, залучили менше солдатів.
Потепління між США та Білоруссю
Присутність американських офіцерів - черговий знак потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом, коментує Reuters.
Трамп, який припустив, що вторгнення дронів могло бути результатом помилки, минулого тижня зняв санкції з національної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту.
Він зробив це після того, як Лукашенко, який отримав від Коула дружній лист із підписом Трампа, погодився звільнити 52 ув'язнених, включаючи журналістів та політичних опонентів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії