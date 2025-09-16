Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі

Щонайменше двоє офіцерів американської армії відвідали Білорусь, щоб поспостерігати за військовими навчаннями "Захід-2025", де був також заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, передає Reuters. Видання пише про потепління відносин Вашингтона з Мінськом.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін поспілкувався з американським військовим аташе на полігоні під час навчань "Запад-2025", повідомляє офіційне білоруське інформагентство "Белта" з посиланням на Міноборони Білорусі.

"Радий, що ви відгукнулися на наше запрошення. Хотіли, щоб ви подивилися й дали об'єктивну оцінку", - сказав Хренін.

Як пише агентство, міністр доручив показати американським представникам "абсолютно все, що їх цікавить".

"Усе, що ви хочете. Можете приїхати й подивитися, поспілкуватися з людьми", - сказав білоруський міністр.

Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення й тиснуть йому руку.

Загалом, за повідомленням "Белта", за навчаннями спостерігали представники 23 країн, зокрема ще двох членів НАТО - Туреччини та Угорщини.

Навчання "Запад-2025" відвідали щонайменше двоє офіцерів американської армії - підполковник ВПС Браян Шуп та ще один неідентифікований офіцер, передає Reuters

Росія й Білорусь розпочали навчання "Запад-2025" на полігонах у двох країнах у п'ятницю на тлі загострення відносин із НАТО, за два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.

У 2022 році у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість" взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців - цьогоріч, як передає кореспондент BBC Стів Розенберг, залучили менше солдатів.

Потепління між США та Білоруссю

Присутність американських офіцерів - черговий знак потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом, коментує Reuters.

Трамп, який припустив, що вторгнення дронів могло бути результатом помилки, минулого тижня зняв санкції з національної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту.

Він зробив це після того, як Лукашенко, який отримав від Коула дружній лист із підписом Трампа, погодився звільнити 52 ув'язнених, включаючи журналістів та політичних опонентів.