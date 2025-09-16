Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 04:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
23:09 15.09.2025 |
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передає його на розгляд Верховної Ради.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання Кабміну.
"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет-2026", - зазначила очільниця уряду.
Свириденко також оприлюднила основні показники документа:
* видатки держбюджету - 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком);
* доходи - 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%);
* дефіцит - до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року);
* потреба у зовнішньому фінансуванні - 2,08 трлн грн.
Свириденко нагадала, що усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони, у 2026 році видатки за цим напрямком заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року). У тому числі 44,3 млрд грн спрямують на виробництво зброї.
Крім того, видатки на освіту заплановані в обсязі 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року). Вони передбачають:
* підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами: 30% з 1 січня 2026 року, 20% з 1 вересня 2026 року;
* безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року;
* підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.
Видатки на охорону здоров'я передбачені в обсязі 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). Серед іншого, вони передбачають:
* збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року);
* 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров'я - у першу чергу це перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.
Фінансування соціальної сфери передбачене у сумі 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року). Зокрема, заплановано виділити 24,5 млрд грн на фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.
Вона також навела обсяги фінансування низки інших напрямків державних видатків у 2026 році:
* публічні інвестиції для відновлення та модернізації України - 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року);
* ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві - 17,9 млрд (+6,1 млрд грн);
* підтримка бізнесу - 41,5 млрд грн;
* агропромисловий комплекс - 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року);
* культура - 4,7 млрд грн;
* наука - 19,9 млрд грн (+5,4 млрд).
Свириденко додала, що видатки на пенсійне забезпечення наступного року заплановані у розмірі 1,03 трлн грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Зокрема, передбачена індексація пенсій.
Крім того, загальні доходи регіонів у 2026 році, за планом уряду, складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 року). У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії