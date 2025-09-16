Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передає його на розгляд Верховної Ради.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання Кабміну.

"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет-2026", - зазначила очільниця уряду.

Свириденко також оприлюднила основні показники документа:

* видатки держбюджету - 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком);

* доходи - 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%);

* дефіцит - до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року);

* потреба у зовнішньому фінансуванні - 2,08 трлн грн.

Свириденко нагадала, що усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони, у 2026 році видатки за цим напрямком заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року). У тому числі 44,3 млрд грн спрямують на виробництво зброї.

Крім того, видатки на освіту заплановані в обсязі 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року). Вони передбачають:

* підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами: 30% з 1 січня 2026 року, 20% з 1 вересня 2026 року;

* безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року;

* підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Видатки на охорону здоров'я передбачені в обсязі 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). Серед іншого, вони передбачають:

* збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року);

* 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров'я - у першу чергу це перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Фінансування соціальної сфери передбачене у сумі 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року). Зокрема, заплановано виділити 24,5 млрд грн на фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

Вона також навела обсяги фінансування низки інших напрямків державних видатків у 2026 році:

* публічні інвестиції для відновлення та модернізації України - 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року);

* ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві - 17,9 млрд (+6,1 млрд грн);

* підтримка бізнесу - 41,5 млрд грн;

* агропромисловий комплекс - 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року);

* культура - 4,7 млрд грн;

* наука - 19,9 млрд грн (+5,4 млрд).

Свириденко додала, що видатки на пенсійне забезпечення наступного року заплановані у розмірі 1,03 трлн грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Зокрема, передбачена індексація пенсій.

Крім того, загальні доходи регіонів у 2026 році, за планом уряду, складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 року). У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.