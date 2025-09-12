Авторизация

«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень

 

Європейський Союз у п'ятницю схвалив продовження персональних санкцій проти російських олігархів та чиновників ще на пів року. Це означає, що жоден із раніше санкціонованих росіян - включно з мільярдерами Алішером Усмановим та Михайлом Фрідманом - не буде виведений зі списків, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"На Корепері погодили продовження санкцій ЄС проти РФ без політичних скасувань санкцій. Це прекрасні новини й велика дипломатична перемога нашої команди й наших партнерів", - написав він у Facebook.

9 вересня Європейська правда написала, що Угорщина та Словаччина вимагали забрати шістьох росіян із санкційного списку ЄС.

Власюк розповідав, що мова йшла, зокрема, про Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

