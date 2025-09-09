Фінансові новини
09.09.25
16:23
- RSS
- мапа сайту
Угорщина підписала «найбільший і найдовший» контракт із західним постачальником газу
15:52 09.09.2025 |
Угорщина у вівторок, 9 вересня, підписала "найбільший і найдовший" контракт із західним постачальником в історії країни - з британською нафтогазовою компанією Shell. Про це повідомили міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто й угорська газета Kisalföld із посиланням на його заяву.
"Сьогодні ми оголошуємо про підписання нового, довгострокового контракту, найбільшого і найдовшого контракту, який ми коли-небудь укладали із західним постачальником", - зазначив Сійярто.
Міністр закордонних справ Угорщини, виступаючи на конференції Gastech у Мілані, наголосив, що країна завжди підтримувала диверсифікацію джерел енергії й продовжує намагатися підвищити безпеку постачання, залучаючи нових постачальників.
Раніше угорський уряд разом з іншими країнами звертався до Єврокомісії з проханням про розширення потужностей газопроводів у Південно-Східній Європі, але отримав відмову.
"Вони сказали, що не готові до подальшого фінансування газової інфраструктури регіону, оскільки природний газ не є модним, його поступово виводять з ужитку", - зазначив Сійярто.
Він також розкритикував програму ЄС REPowerEU, спрямовану на зменшення залежності країн-членів блоку від російських енергоносіїв.
Сійярто зазначив, що новий контракт із Shell не вплине на постачання російських енергоресурсів у країну "через географічні й інфраструктурні особливості".
Він підкреслив, що Угорщина не має виходу до моря, а потужності альтернативних трубопроводів недостатні для забезпечення всіх потреб країни в газі й нафті.
