Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави

Суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави розміром 9 мільйонів гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент hromadske.

Ще на початку засідання Вітюк та його захист просили відкласти розгляд, бо не вважають, що справа підслідна НАБУ і має розглядатись у ВАКС. Адвокат апелював до того, що на момент придбання елітної квартири його дружиною Вітюк не ще не був генералом (тоді він був полковником).

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець натомість зазначив, що виправлену декларацію, якої, зокрема, стосується справа, Вітюк подав вже у званні бригадного генерала. Зрештою суддя ВАКС відмовив у задоволенні цього клопотання.

Прокурор САП зачитав листування дружини Вітюка - Юлії Вітюк - з рієлторкою, у якому йшлося про те, що квартира Вітюків коштувала близько 22 мільйонів гривень, а не 12 мільйонів гривень.

Зокрема, у листуванні рієлторка надсилала попередній договір, у якому вказана ціна - 600 тисяч доларів, що еквівалентно понад 22 мільйонам гривень. Після мінімальної знижки згодом була зазначена ціна 21,4 мільйона гривень. Також вказано, що за згодою сторін, оцінна вартість буде вказана всього 350 тисяч доларів, тобто понад 12 мільйонів гривень.

За словами Кравця, експерти КНІДСЕ занижували вартість квартири в інтересах підозрюваного і слідство має листування, яке це підтверджує. Крім того, прокурор заявив, що коли НАЗК проводило моніторинг способу життя Вітюка, рієлтор та продавець квартири вказали, що квартиру продали за зниженою ціною нібито через ризики війни.

«До проведення моніторингу НАЗК підійшло поверхнево. Ми не виключаємо, що зважаючи на посаду, яку обіймав підозрюваний, відбувався вплив на посадовців Агентства», - каже Віталій Кравець.

Щодо походження коштів Юлія Вітюк пояснювала, що заробила гроші як ФОП, надавши юридичні та консалтингові послуги. Прокурор САП зазначив, що Юлія Вітюк не має вищої освіти, а ті послуги, що вона надавала, викликають сумніви в їхній достовірності. Кравець стверджує, що документи, які нібито підтверджують її трудову діяльність, були складені заднім числом.

У відповідь сторона захисту, адвокат Олександр Оленський, заявив, що «для того, аби реєструвати ФОП, вища освіта не потрібна».

«Проаналізуймо всі ФОПи в Україні. У нас, щоб реєструвати ФОП, треба вища освіта? Очевидно, що ні. Вона надавала консалтингові послуги й мала у штаті юриста і залучала адвокатів, які надавали послуги», - заявив Оленський.

Прокурор також наголосив, що Юлія Вітюк до того як відкрити ФОП ніде не працювала. За даними слідства, гроші на рахунки ФОПу дружини Вітюка надходили від людини, яку підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці». Через ФОП Юлія Вітюк отримала 9,5 мільйона гривень прибутку у 2022 році й 13,5 мільйона гривень - у 2023-му. Частину коштів переказав ФОП Мельник, а решту - підконтрольні йому ФОПи.

Прокурор заявив у суді, що кошти надходили від ФОПа Мельника, а Юлія Вітюк під час письмових показань вказала, що з Мельником не знайома. Натомість, за даними слідства, з Мельником знайомий її чоловік - Ілля Вітюк. Про це слідству заявив інший співробітник СБУ Артем Шило.

Своєю чергою адвокат Оленський заявив, що у справі фігурує дві людини з прізвищем Мельник (Мельник К. В. і Мельник О. В.) і, дружина Вітюка нібито мала на увазі, що не знайома з Мельником О. В., якому не надавала жодних послуг і гроші від нього не отримувала.

Під час виступу адвокат також продовжував наполягати на тому, що квартира все ж коштувала 12,8 мільйона гривень.

Прокурор просив про обрання запобіжного заходу для Вітюка у вигляді застави розміром 42 мільйони гривень.

Захисник Іллі Вітюка називав розмір застави необґрунтованим й заявив, що минулого року подружжя Вітюків заробило 8,5 мільйона гривень та має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання і призначив 9 мільйонів гривень застави. Суд також зобов'язав Вітюка не виїжджати з Київської області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та повідомляти про зміну місця проживання.

Що передувало?

2 вересня НАБУ і САП оголосили, що підозрюють колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім'ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість квартири становить 12,8 мільйона гривень.

У СБУ вважають підозру «помстою» з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро.

Ще у квітні 2024 року проєкт «Слідства.Інфо» повідомляв, що дружина Вітюка придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. Після цього представники військкомату намагалися вручити повістку журналісту-розслідувачу «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату.

Зрештою, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідуючи перешкоджання журналістській діяльності та можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників СБУ й територіального центру комплектування. А згодом президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з його посади в СБУ.

