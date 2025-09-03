Авторизация

НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні

 

НАБУ і САП підозрюють колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це йдеться в повідомленнях НАБУ і САП. Правоохоронці не називають імені підозрюваного чи його посаду, але джерело hromadske підтвердило, що йдеться саме про Вітюка. Це також випливає з опису справи.

Слідство з'ясувало, що у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім'ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість квартири становить 12,8 мільйона гривень.

У медіа повідомляли, що квартиру придбала дружина Вітюка - Юлія. Вона пояснювала, що заробила гроші як ФОП, надавши юридичні та консалтингові послуги. Правоохоронці підтвердили, що гроші на рахунок ФОП надходили, але стверджують: такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, гроші надходили від людини, яку підозрюють в заволодінні коштами «Укрзалізниці» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються цією людиною, зауважують у НАБУ та САП.

Крім того, правоохоронці додали, що немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів розміром 8,8 мільйона гривень.

У СБУ підтвердили підозру Вітюку. Водночас вважають її «помстою» з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро.

«Підозру Іллі Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому», - заявили в СБУ.

Кажуть, що за цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінують Вітюку.

У СБУ вважають, що слідство проігнорувало висновки «багатьох експертиз», які спростували купівлю житла за заниженою ціною.

За матеріалами: hromadske.ua
 

