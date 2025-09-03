Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
23:14 02.09.2025 |
НАБУ і САП підозрюють колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
Про це йдеться в повідомленнях НАБУ і САП. Правоохоронці не називають імені підозрюваного чи його посаду, але джерело hromadske підтвердило, що йдеться саме про Вітюка. Це також випливає з опису справи.
Слідство з'ясувало, що у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім'ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість квартири становить 12,8 мільйона гривень.
У медіа повідомляли, що квартиру придбала дружина Вітюка - Юлія. Вона пояснювала, що заробила гроші як ФОП, надавши юридичні та консалтингові послуги. Правоохоронці підтвердили, що гроші на рахунок ФОП надходили, але стверджують: такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.
Крім того, гроші надходили від людини, яку підозрюють в заволодінні коштами «Укрзалізниці» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються цією людиною, зауважують у НАБУ та САП.
Крім того, правоохоронці додали, що немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів розміром 8,8 мільйона гривень.
У СБУ підтвердили підозру Вітюку. Водночас вважають її «помстою» з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро.
«Підозру Іллі Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому», - заявили в СБУ.
Кажуть, що за цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінують Вітюку.
У СБУ вважають, що слідство проігнорувало висновки «багатьох експертиз», які спростували купівлю житла за заниженою ціною.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|США схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн
|Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія
|Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали
|Україна отримала восьмий зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини
|НАБУ заперечило розслідування щодо ракети «Фламінго»
|НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет «Фламінго» з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони, – Kyiv Independent
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка