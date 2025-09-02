Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови

Кабінет Міністрів призначив представників української сторони для керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Так, українську сторону представлятимуть:

* міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

* заступник міністра Єгор Перелигін;

* державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич

За словами Свириденко, усі вони «фахові менеджери, які мають досвід із залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр».

Перше засідання Ради планують провести 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Детальніше про угоду

Тодішня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.

Як зауважував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа - п'ять ключових принципів:

1. Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.

2. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

3. Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов'язань угода не передбачає.

4. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».

5. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.