Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали
08:14 01.09.2025 |
Після півночі 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера парламенту на нинішнього депутата Андрія Парубія.
Про це повідомив керівник МВС України Ігор Клименко.
За його словами, ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині.
"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - повідомив Клименко.
За його словами, працівники СБУ та поліції показали високий професійний рівень, адже через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід можливого стрільця, а через 36 годин - затримали.
Із заяв СБУ та поліції випливає, що підозрюваний - чоловік.
Затримання вже прокоментував президент Володимир Зеленський, який написав вночі у соцмережах, що "є перші показання підозрюваного".
"Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", - написав Зеленський.
Силовики кажуть, що розслідування вбивства було на особистому контролі президента.
Гучне вбивство у Львові
Чинного члена парламенту від опозиційної партії ЄС, а у минулому секретаря РНБО та спікера парламенту Андрія Парубія застрелили у Львові близько півдня у суботу, 30 серпня.
Вбивця підстеріг Парубія у середмісті Львова на вулиці Єфремова, коли той йшов до спортзали неподалік. Зі злитих у мережу відео вбивства відомо, що вбивця був одягнений у костюм служби до ставки і підійшов до політика ззаду та вистрелив.
За даними джерел ВВС News Україна, на місці знайшли сім гільз. Проте керівник поліції Львівщини Олександр Шляховський вказував, що пострілів могло бути "до восьми".
Щодо мотивів злочину правоохоронці не надавали багато інформації. "Досліджують багато версій, в тому числі російський слід", - вказував Шляховський.
Андрію Парубію було 54 роки.
Вже 1 вересня у Львові о 19:00 у соборі святого Юра відбудеться парастас - заупокійне богослужіння.
У Києві о 18.30 1 вересня на Майдані Незалежності відбудеться вечір пам'яті Андрія Парубія.
А вже 2 вересня відбудеться поховання Парубія - о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону, а о 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання.
Після цього Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі.
