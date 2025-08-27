Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС

 

Президент США Дональд Трамп зміг переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Як Трамп вплинув на угорського прем'єра, не уточнюється. Сам Орбан публічно не коментував цю інформацію.

Раніше Орбан неодноразово виступав проти членства України в Євросоюзі, стверджуючи, що країна не готова до вступу, вона не має чітких кордонів, а її інтеграція призведе до війни ЄС з Росією.

Будапешт раніше блокував ініціативи Євросоюзу щодо підтримки Києва та намагався перешкоджати продовженню санкцій щодо Росії. Водночас, угорський прем'єр давав зрозуміти, що підтримав би вступ Республіки Молдова, яка подала заявку разом з Україною.

За даними Bloomberg, з проханням до Трампу вплинути на Орбана звернулися європейські політики. Тепер дипломати висловлюють надію, що глухий кут у питанні української кандидатури вдасться подолати найближчими місяцями. Рішення про відкриття переговорів щодо вступу Києва та Кишинева до ЄС може бути ухвалене найближчим часом.

Відносини Києва та Будапешта загострилися після українських атак на нафтопровід «Дружба», яким Угорщина отримує російську нафту. Орбан розцінив це як загрозу і заявив, що Україна не потрапить до Євросоюзу «за допомогою шантажу, вибухів та погроз». У відповідь Київ закликав Угорщину до диверсифікації постачання нафти.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

Бізнес