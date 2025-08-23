Українець, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», відкидає звинувачення та відмовився від екстрадиції

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у нібито підриві трубопроводів «Північний потік», відкинув звинувачення під час судового засідання.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Так, він заявив, що на момент підриву трубопроводів перебував в Україні. Під час цих слів він показав жест тризуба трьома пальцями. Урешті, суддя переніс слухання справи, оскільки Кузнєцов вимагав надати йому перекладача.

ANSA також пише, що прокурорка задовольнила запит німецьких судових органів про видачу їм підозрюваного. Однак Кузнєцов заявив, що не дає згоди на видачу Німеччині.

Нагадаємо, учора, 21 серпня, Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що в Італії затримали громадянина України Сергія К. за підозрою в причетності до підриву «Північних потоків» у 2022 році.

Йому інкримінують кілька злочинів: спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.

Підозрюваний - нібито колишній працівник Служби безпеки України та капітан Збройних сил України у відставці. Його затримали під час відпочинку із сім'єю в Італії.

Більше про підрив «Північних потоків»

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ також попередило офіс Зеленського припинити операцію, тож Зеленський нібито наказав Залужному припинити її. Але генерал, за даними WSJ, проігнорував наказ.

Наразі Федеральна генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця Володимира З. у справі про підрив трубопроводів «Північний потік». Його мали затримати у Польщі, де він жив, та він встиг виїхати до України. Підозрюваними оголосили ще двох громадян України, зокрема жінку.

Німецькі видання писали, що підозрюваний Володимир З. на початку липня перетнув польсько-український кордон на автівці з дипломатичними номерами. А деякі польські чиновники у відповідь на звинувачення в тому, що попередили підозрюваного, начебто заявили: «Чому ми повинні його заарештовувати? Він для нас герой!».

У прикордонній службі Польщі відкидали звинувачення щодо того, що вони відпустили підозрюваного в Україну на дипломатичному авто, хоч мали затримати його. Там наголошують, що не мали ані юридичних підстав, ані відповідної інформації для арешту Володимира З.