Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ

Українцем, якого сьогодні, 21 серпня, затримала італійська поліція за підозрою в координації підриву «Північних потоків» у 2022 році, виявився колишній працівник Служби безпеки України та капітан Збройних сил України у відставці.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Видання також посилається на італійську поліцію, яка повідомила, що затримала українця Сергія К., коли він супроводжував сина до місцевого університету.

Слідчі кажуть, що вийшли на Сергія, коли він використав свій український паспорт для придбання авіаквитків із Польщі та реєстрації в готелі в Італії.

Чоловік є капітаном Збройних сил України у відставці, а раніше він служив в СБУ та елітному підрозділі, який захищав Київ у перші місяці повномасштабного вторгнення росії 2022 року. За словами його колишніх командирів, яких цитує WSJ, він командував невеликим підрозділом, залученим до протиповітряної оборони.

У 2022 році його нібито завербував український військовий підрозділ для секретної місії зі знищення «Північних потоків», у межах якої він очолював команду з двох солдатів та чотирьох цивільних водолазів, що встановили вибухівку на трубопроводи.

Тепер італійська влада повинна екстрадувати підозрюваного до Німеччини, де йому висунуть офіційні звинувачення. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, але у разі співпраці зі слідством термін можуть зменшити.

Нагадаємо, сьогодні федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що в Італії затримали громадянина України Сергія К. за підозрою у причетності до підриву «Північних потоків» у 2022 році.

Йому інкримінують кілька злочинів: спільне вчинення вибуху з використанням вибухових речовин, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.

Більше про підрив «Північних потоків»

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ також попередило офіс Зеленського припинити операцію, тож Зеленський нібито наказав Залужному припинити її. Але генерал, за даними WSJ, проігнорував наказ.

Наразі Федеральна генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця Володимира З. у справі про підрив трубопроводів «Північний потік». Його мали затримати у Польщі, де він жив, та він встиг виїхати до України. Підозрюваними оголосили ще двох громадян України, зокрема жінку.

Німецькі видання писали, що підозрюваний Володимир З. на початку липня перетнув польсько-український кордон на автівці з дипломатичними номерами. А деякі польські чиновники у відповідь на звинувачення в тому, що попередили підозрюваного, начебто заявили: «Чому ми повинні його заарештовувати? Він для нас герой!».

У прикордонній службі Польщі відкидали звинувачення щодо того, що вони відпустили підозрюваного в Україну на дипломатичному авто, хоч мали затримати його. Там наголошують, що не мали ані юридичних підстав, ані відповідної інформації для арешту Володимира З.