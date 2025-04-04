Митні війни Трампа: чи постраждає від них Україна?

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпортні товари. Зокрема, для Китаю вони становитимуть 34%, а України - 10%, що вважається мінімальною "базовою" ставкою. Росію нові митні тарифи США не торкнулись. Білий дім аргументує це тим, що і так не торгує з цією країною через санкції, введені внаслідок війни РФ в Україні.

Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів

Втім, до нової тарифної політики Сполучених Штатів Україні вже не звикати. Ще 10 лютого президент США Дональд Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25%. Мита почали діяти 12 березня, і українські виробники металургійної продукції вже їх платять. Тепер же митом обкладуть й іншу українську продукцію, яка експортується до США. Що це означатиме для України?

"Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? На суму 874 мільйонів доларів, з яких 363 припадало на чавун і ще 112 мільйонів доларів - труби. Натомість ми купили в США товарів на суму 3,4 мільярди доларів", - так прокоментувала чергове підвищення мит США віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначає, що український уряд має шанс домовитись на інші умови, оскільки заява з США чітко говорить про таку можливість. При цьому Свириденко визнає: якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. "Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних - навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму більше 1 мільйона доларів. Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", - написала Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Мита США вдарять по партнерах, і це проблема для України

При цьому голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поставив під сумнів, чи варто Києву взагалі відповідати Вашингтону дзеркальною реакцією. Він вважає, що хоча мита для України в 10% не матимуть великого негативного ефекту для країни, зважаючи на невелику частину товарного експорту до США у 0,9 мільярдів доларів або 2% всього експорту у 2024 році. Однак, на його думку, глобальна торговельна війна Дональда Трампа може мати наслідки для підтримки України з боку Заходу.

"Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", - написав Гетманцев у Telegram.

Дзеркальні санкції з боку України: чи варто?

Аналітик Економічної експертної платформи, старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський не виключає, що наслідком введення додаткових мит США буде велика криза. Адже, за словами аналітика, відбудеться розрив ланцюжків постачання, який буде згубний для всього світу, включно з Україною. Але найбільше, на його думку, постраждають самі Сполучені Штати. "Будь-які мита це гра з негативною сумою. Тобто від них страждають і ті, хто їх вводять, і ті, проти кого їх вводять. Але Трамп мислить категоріями не просто індустріальної ери, а доіндустріальної ери", - сказав Дубровський в коментарі DW.

Дубровський вважає, що Україні не варто вводити дзеркальні мита, адже від цього країна може постраждати ще більше, адже це буде зроблено ціною збитків для власного добробуту. "Чи можемо ми зараз собі це дозволити з огляду на нашу залежність від США у військових питаннях? Швидше за все ні. Не треба дражнити Трампа. Але якщо це буде якась солідарна акція, наприклад, європейських країн, можливо, Україна може до неї приєднається", - вважає експерт.

Подібної думки дотримується й старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Володимир Ланда. Він переконаний, що Україні потрібно координувати зусилля із ЄС щодо дзеркальної відповіді на нову митну політику США. "Навряд чи буде ефективно, щоб кожна країна світу самостійно відповідала на мита США. Я думаю, це буде колективне рішення", - сказав DW Ланда.

Нові мита США відкриють для України нові аграрні ринки

Але завдяки новим митам США Україна може бути й у виграші, припускає народний депутат з фракції "Голос", перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради України Ярослав Железняк. Він констатує, що третину українського експорту в США складає аграрна та харчова продукція. Однак він не вбачає у запровадженні нових американських мит катастрофи, а радше навпаки. "Не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54%, як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи, то тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок", - написав Железняк у Telegram.

Аналітики не виключають, що ЄС, Австралія, Китай найбільш вірогідно введуть дзеркальні мита на агропродукцію, що відкриває для України стратегічні можливості там, де українські виробники напряму конкурують зі США. "Передусім це ринок кукурудзи, сої та пшениці, більш опосередковано ріпака, соняшникової олії та ячменю", - йдеться в огляді консалтингової компанії Barva Invest.

Експерт з аграрних питань, викладач Київської школи економіки Олег Нів'євський вказує на те, що після введення нових мит відбудеться значне переформатування аграрних ринків у світі й український аграрний бізнес має шанс знайти собі нові ринки збуту. "В нас основний торговельний партнер по агропродукції - це ЄС. А потім - країни Північної Африки, Середнього Сходу, Китай. Але ринок переформатується тепер, зміна структури географії точно відбудеться", - каже Нів'євськи.

Українські виробники можуть скористатися цією ситуацією, вважає й представниця аналітичної агенції з підтримки трейдерів сільськогосподарської продукції ASAP Agri Вікторія Блажко. "Якщо ключові імпортери таки запровадять мита на американську кукурудзу - це відкриє величезне вікно можливостей для альтернативних постачальників. І українська кукурудза тут у виграшній позиції: приваблива ціна, стабільна логістика (за умови, що Росія не заважатиме), тісні зв'язки з ЄС та Азією", - зазначає Блажко.