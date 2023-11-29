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АНАЛІТИКА

ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні

 

Європейська комісія наразі завершує оцінку невиконаних Україною умов, які мають бути виконані до кінця програми "Макрофінансової допомоги +" Євросоюзу в 2023 році, що дасть змогу виділити в грудні останній транш цієї допомоги в розмірі EUR1,5 млрд, повідомив керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Альберто Фернандес-Дієс.

"Примітно, що найважливіші з них належать до сфери верховенства права. Деякими прикладами є посилення САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), а також зміни у доборі суддів в Україні", - сказав він під час презентації пілотного моніторингу виконання Україною програм МВФ і ЄС консорціумом RRR4U в Києві.

Як уточнили представники консорціуму, щодо добору суддів і САП ідеться про прийняття схвалених 21 листопада в першому читанні законопроєктів: №10140-д із поправками до закону "Про судоустрій і статус суддів" і деякі законодавчі акти щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри та №10060 про підвищення інституційної незалежності САП.

Окрім цього, зазначили в RRR4U, необхідно ухвалити законопроєкт про криміналізацію контрабанди №5420, який було схвалено в першому читанні в середині липня цього року.

"Отже, ми розглядаємо макрофінансову допомогу не тільки як інструмент, що допоможе Україні впоратися з труднощами платіжного балансу, з якими вона стикається, а й як спосіб заохочення та стимулювання реформ, що стали актуальнішими відтоді, як Україна стала країною-кандидатом минулого року", - зазначив Фернандес-Дієс.

Він наголосив, що такий самий принцип прив'язки фінансування до умов буде реалізовано і в програмі Ukraine Facility обсягом EUR50 млн на 2024-2027 роки, яку наразі готують, і ці умови буде зафіксовано в так званому Плані України, який нині обговорюють із цілою групою міністерств України.

"Умови, які будуть відображені в Плані, за суттю і змістом не відрізнятимуться від того, що ми вже маємо в галузі макрофінансової допомоги... Це покладе початок новій ері, новій епосі, так би мовити, "зумовленості" з боку України, яка буде тісно пов'язана зі шляхом вступу країни до ЄС", - зазначив керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні.

За його словами, мета - допомогти Україні зберегти її фінансову стабільність, а також спонукати владу країни провести для цього корисні реформи, перебуваючи в тісному контакті з іншими донорами і, звісно ж, із МВФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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