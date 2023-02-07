Ігор Клименко очолив МВС. Міністром вперше за 10 років став поліцейський, а не політик

Верховна Рада призначила генерала поліції Ігоря Клименка повноцінним головою міністерства внутрішніх справ. До цього він два тижні був в.о. міністра, а ще раніше працював керівником національної поліції.

Клименко - це перший за останні 11 років очільник МВС, який є вихідцем безпосередньо з поліцейської (міліцейської) системи.

Останній раз таким міністром був Анатолій Могильов в 2010-11 роках. Після нього цю надзвичайно важливу і впливову в Україні посаду займав податківець Віталій Захарченко (2011-початок 2014 року), політики Арсен Аваков (2014 -2019) і Денис Монастирський (2019 - 18 січня 2022 року).

Власне, після загибелі останнього через падіння вертольота в Броварах посада голови МВС стала вакантною.

Психолог з міліції

Майже весь професійний шлях 50-річного Ігоря Клименка пов'язаний з роботою в міліції та поліції.

Він народився в Києві, але освіту здобув в Харкові, закінчивши місцевий військовий університет (цей вуз в 2003 році реорганізували в Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба).

Після навчання з 1994 до 1997 Клименко служив в Збройних силах України, а потім влаштувався психологом в управління МВС в Харківській області.

Там він працював до 2001 року, коли перевівся в Спеціальний миротворчий центр при МВС.

Ігор Клименко у якості миротворця їздив у одну з гарячих точок Європи. Так, з березня по червень 2002 року він був в Косово.

Український миротворчий контингент в цьому регіоні перебував з 1999 року.

Після поїздки в Косово Ігор Клименко повернувся до роботи штатного психолога в харківському управлінні МВС. З 2004 року він вже став головним психологом в департаменті роботи з персоналом міністерства.

В кадровому департаменті МВС він пропрацював до 2014 року, коли власне і очолив цей підрозділ.

Після створення в Україні поліції замість міліції в 2015 році Клименко отримав посаду керівника департаменту кадрового забезпечення нацполу. З жовтня 2017 до березня 2018 він її поєднував з роботою заступником керівника нацполіції.

У вересні 2019 року після звільнення Сергія Князева зайняв його посаду голови національної поліції.

Тоді ж Клименко отримав генеральські погони. Зараз він є генералом поліції 1-го класу. Це найвище звання в поліцейській системі України.

Новий очільник МВС також є доктором психологічних наук. В 2019 році він захистив дисертацію в Харківському на тему "Теорія і практика психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських".

Одружений, має сина.

Не ідеальна поліція

Розділення повноважень поліції і МВС в 2015 році серйозно вплинуло на обидві структури. Нацпол фактично позбавився будь-якого впливу на політичні процеси в державі і зосередився на прямих обв'язках - розкритті злочинів.

А от міністерство внутрішніх справ перетворилось на "монстра", який об'єднав в собі не лише поліцію, але й Нацгвардію, рятувальну службу, міграційну службу, прикордонників і головний сервісний центр, що займається питаннями водійських прав і реєстрації автомобілів.

За часів Арсена Авакова, що очолював МВС рекордний термін, міністерство активно впливало на політичне життя країни.

Після зміни влади в 2019 році керівники правлячої партії "Слуга народу", зокрема Давід Арахамія, почали говорити про необхідність розділення міністерства і позбавлення його цих надзвичайних повноважень. Однак новий міністр - колишній депутат Денис Монастирський - не допустив цього.

Ігор Клименко на посаді голови нацполу не відзначився гучними скандалами, хоча йому довелось нести відповідальність за дії поліцейських, що вчиняли корупційні злочини чи були запідозрені в катуванні затриманих. Активісти називали однією з причин цього не до кінця реформовану правоохоронну систему.

Наприклад, резонансною стала історія з побиттям і зґвалтуванням співробітниками поліції жительки Кагарлика на Київщині в травні 2020 року.

Її викликали у місцевий відділок як свідка крадіжки з магазину, але поліціянти прикували її наручниками до батареї і почали знущатися. Жінку били, змушували вдягати протигаз, стріляли над головою із табельного пістолета, ґвалтували, погрожували її сім'ї.

Керівництво поліції, зокрема і Клименко, відреагували на це звільненням підозрюваних з посад, а також реорганізацією всього відділку поліції в Кагарлику.

Клименко також заявив, що цю ситуацію "не намагалися замовчати", і самі співробітники сектору реагування патрульної поліції затримали поліцейських, які скоїли цей злочин.

Новим випробуванням для поліцейської системи став запроваджений в Україні на початку 2020 року локдаун через пандемію коронавірусу. Саме на поліцію ліг тягар слідкувати за дотриманням громадянами усіх введених владою заборон, зокрема на носіння масок.

Тоді ж поліцію почали критикувати за вибірковість таких дій, а також за перевищення повноважень, наприклад. при затриманні спортсменів, що планували займатись на тренажерах в київському Гідропарку.

Водночас поліція "не помічала", як під час локдауну працюють деякі розважальні центри і елітні ресторани.

Через це зокрема позбувся посади начальник департаменту управління майном Нацполу Іван Наумов. В листопаді 2020 року журналісти виявили, що ресторанний комплекс, який належить сину Наумова, працював під час дії карантину, а поліція не вживала ніяких дій, щоб припинити це.

Однак, за час керування поліцією безпосередньо Ігор Клименко не потрапляв до корупційних скандалів, а виявлені порушення в системі органів внутрішніх справ намагався не приховувати і вчиняв дії, щоб розв'язати ці проблеми.

Трагедія в Броварах

Очолити МВС колишньому керівнику нацполу доводиться в екстреному порядку. За даними ВВС, керівництво держави було загалом задоволено діями попереднього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і не планувало його звільнення з посади.

До його однозначних плюсів відносили неконфліктність, відсутність політичних амбіцій і спроможність контролювати масштабну структуру МВС в умовах повномасштабної війни.

Однак зранку 18 січня гвинтокрил, де перебував Монастирський і його перший заступник Євгеній Єнін зазнав аварії над містом Бровари біля Києва.

Вертоліт раптово втратив керування і впав на дитячий садок.

Загинули 14 людей: 10 співробітників МВС, що були на борту, а також четверо цивільних на землі, серед яких одна дитина.

Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей.

В той самий день Кабінет Міністрів призначив Клименка заступником голови МВС і відразу ж зробив його в.о. міністра. Нацполіцію замість нього очолив голова київського управління Іван Виговський.

Щодо того, чому саме загинув його попередник на посаді голови МВС Ігор Клименко досі не має остаточної відповіді.

"Ще тривають експертизи, тому говорити про якусь версію передчасно. Усі версії, які були озвучені, залишаються робочими", - цитує чиновника "Інтерфакс-Україна".

Заступаючи на посаду голови поліції восени 2019 року Ігор Клименко публічно заявляв, що його головне завдання - покращення реагування на повідомлення громадян про злочини, а також їх профілактика.