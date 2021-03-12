Бунт на съезде. Почему судьи ослушались Зеленского и выиграли битву за Высший совет правосудия

Юрий Вишневский / Деловая столица

«Съезд судей, проигнорированный Зеленским, проигнорировал Зеленского», - так в шести словах можно подвести итоги трехдневного праздника судейского самоуправления.

9-11 марта в конгресс-холле столичной гостиницы «Президент-Готель» состоялся XVIII съезд судей. Для Офиса президента стал крупной неудачей сам факт проведения этого съезда и выполнения им своей повестки дня. На Банковой хотели, чтобы делегаты отказались от намерения избрать четырех членов Высшего совета правосудия (ВСП) и отложили этот вопрос на потом, когда Верховная Рада примет президентский законопроект №5068, предлагающий усовершенствованный порядок избрания членов ВСП. Однако съезд прошел вопреки пожеланиям из ОП и избрал четырех членов ВСП по своему усмотрению.

Кто теперь возглавит ВСП

Официальная причина, почему съезд не захотел откладывать выборы членов ВСП, заключалась в том, что 15 марта 2021 г. истекает четырехлетний срок полномочий членов ВСП Игоря Артеменко, Андрея Овсиенко, Николая Худыка и Виктора Шапрана, которые были избраны XIV съездом судей 15 марта 2017 г.

В Конституции записано, что ВСП состоит из 21 члена. Согласно закону о ВСП, заседание этого органа, на котором рассматривается вопрос о внесении представления о назначении судьи на должность, является полномочным, если в нем принимает участие не менее 14 членов ВСП.

Еще в октябре 2019 г. число действующих членов ВСП сократилось до 17. Если бы сейчас не был проведен съезд судей, то это число сократилось бы до 13. А значит, работа ВСП фактически была бы заблокирована.

Зато теперь эта опасность устранена и ВСП может спокойно продолжать работу. А если Владимир Зеленский очень хочет побыстрее испытать в деле усовершенствованный порядок избрания членов ВСП, предложенный в законопроекте №5068, то остаются еще четыре вакансии: две по квоте Верховной Рады, одна по квоте всеукраинской конференции прокуроров и одна по квоте съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Конечно, судейское сообщество весьма неоднородно, и на съезде это проявилось. Даже если у этого праздника судейского самоуправления были режиссеры, то они очень хорошо спрятались. И выглядело все пристойно, в смысле - демократично.

На съезд прибыли 287 делегатов с полномочиями. Для избрания членом ВСП необходимо было набрать не менее 144 голосов. В первый день в бюллетени для тайного голосования были внесены 26 кандидатов. Трое из них преодолели заветную планку: судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов (151 голос), председатель Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин (148) и судья Верховного суда Валерий Суховый (147).

Среди остальных наилучшие результаты показали судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий (84) и судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк (83). Они и были включены в бюллетень на следующий день. В итоге четвертым членом ВСП, избранным на XVIII съезде судей, стала Плахтий (159 голосов против 110 у Панасюка).

Как эти новые лица повлияют на работу ВСП, можно будет говорить после 15 марта. В число четырех старых лиц, чьи полномочия истекут в этот день, входит и нынешний председатель ВСП Андрей Овсиенко. Так что первое важное решение ВСП, в принятии которого будет участвовать новая четверка, это избрание нового главы ВСП. По закону, глава ВСП избирается тайным голосованием сроком на два года, для избрания необходимо не менее 11 голосов.

Поскольку в составе ВСП остаются четыре вакансии, то не факт, что новый глава ВСП будет избран быстро. И конечно, сейчас вряд ли имеет смысл гадать, кто именно окажется счастливчиком.

Но можно спрогнозировать другое. С учетом пополнения ВСП, избранного на XVIII съезде судей, выглядит маловероятным, чтобы новым главой ВСП стал человек, полностью лояльный Банковой. Скорее наоборот. Набрать 11 голосов из 17 при тайном голосовании (когда страх перед Банковой ослабевает) будет способен, по-видимому, только тот, кто сумеет игнорировать любые пожелания от Зеленского. По примеру того, как это сделал съезд судей.

Тормоз вместо турборежима

Помимо официальной, была еще и неофициальная причина, почему съезд не захотел откладывать выборы членов ВСП. Именно эта причина - главная.

В принципе, закон давал возможность отложить съезд еще на три месяца. В статье 5 закона о ВСП записано, что если ВСП может стать неполномочным из-за истечения срока полномочий члена ВСП, такой член ВСП продолжает выполнять свои полномочия до дня избрания на его должность другого лица, но в любом случае не более трех месяцев со дня окончания срока, на который такой член ВСП был избран. Так что четверо старых членов, чей срок полномочий истекает 15 марта, могли бы спокойно заседать в ВСП до 15 июня.

Но Зеленский не сделал ничего для того, чтобы убедить съезд судей отложить выборы членов ВСП. И делегаты не имели вообще никаких гарантий, что за три месяца все будет исправлено: Верховная Рада примет законопроект №5068, затем в соответствии с этим законом будет создан Этический совет, который отсеет кандидатов в ВСП по критериям профессиональной этики и добропорядочности, чтобы съезд судей выбирал уже среди кандидатов, которые понравились Этическому совету.

Предыдущий опыт свидетельствовал о том, что Зеленскому прекрасно удается разрушать, это он вместе со своим монобольшинством в парламенте умеет в турборежиме. Но вот когда нужно вместо разрушенного построить новое - тут у Зеленского и «слуг народа» получается режим глубокого тормоза.

Достаточно вспомнить историю с Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ). 2 сентября 2019 г. Зеленский пообещал, что «еще до Нового года» заработает «новая ВККСУ, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту». Законопроект №1008, внесенный Зеленским, был принят Верховной Радой 16 октября и вступил в силу 7 ноября 2019 г. В тот же день полномочия членов ВККСУ прекратились. С тех пор прошло уже более полутора лет, но новая ВККСУ до сих пор не создана. Как результат отсутствия этого органа, сейчас в судах первой инстанции четверть должностей судей вакантны - некому проводить отбор.

Об обновлении ВСП речь идет тоже уже более года. Дата проведения XVIII съезда судей переносилась трижды. Решение о проведении этого съезда было принято Советом судей Украины еще 31 января 2020 г. Съезд должен был пройти 6-7 апреля 2020 г. Затем под предлогом карантина съезд перенесли на 8-10 декабря, затем, под тем ж предлогом, на 23-25 февраля, затем еще раз - на 9-11 марта.

То есть у Банковой был целый год, чтобы разработать, провести через Верховную Раду и начать реализовывать реформу ВСП. Однако Зеленский внес свой законопроект №5068 только 12 февраля 2021 г. Казалось бы, ну хотя бы после этого можно было включить турборежим. Уже 16 февраля проект №5068 можно было принять в первом чтении, а 4 марта - во втором чтении и в целом. И тогда он получил бы подпись Зеленского и вступил в силу еще до того, как делегаты съезда судей собрались бы в конгресс-холле «Президент-Готеля».

Но нет. Банковая настолько затормозила, что проект №5068 за целый месяц так и не был вынесен на голосование в сессионный зал.

Игнор в ответ на игнор

5 марта ситуацию попытались исправить послы G7. Они встретились с главами Верховного суда и Совета судей Украины и призвали съезд судей отложить избрание членов ВСП и конституционного судьи «до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора».

После этого было бы логично ждать появления на съезде судей президента Зеленского. Все-таки суды - это отдельная ветвь власти, независимость которой гарантируется Конституцией. Правосудию (наравне с президентом, парламентом, правительством) посвящен целый раздел Конституции. Поэтому Зеленский мог прийти к судьям как равный к равным, обратиться к ним с убедительной и уважительной речью: дескать, послы G7 настойчиво просят, МВФ предупреждает, что иначе денег не даст, поэтому давайте отложим этот вопрос, а я взнуздаю «слуг народа», чтобы они быстро приняли проект №5068.

Но у Зеленского нашлись дела поважнее. И делегаты в ответ тоже его проигнорировали.

Маленькая победа Зеленского

Впрочем, одну маленькую победу Зеленский все же одержал: съезд судей не смог заполнить свою вакансию в Конституционном суде. Было семь кандидатов, лидерами первого тура стали председатель Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко (102 голоса) и судья Верховного суда Александр Прокопенко (58). Во втором туре Коровайко набрал 134 голоса, Прокопенко - 109 при необходимых 144. Глава счетной комиссии Александр Сасевич пояснил: «267 бюллетеней было в урнах. 243 бюллетеня действительны, 24 недействительны». То есть оба кандидата проиграли, потому что вмешалась третья сила, которая побудила 24 делегатов поставить галочки напротив обеих фамилий или же вбросить бюллетени вообще без галочек. Ну и еще два десятка делегатов попросту не стали брать бюллетени.

Но эта победа Зеленского не повлияет на ситуацию в судебной системе. Просто в КСУ по-прежнему остается вакансия по квоте съезда судей. Теперь будет новый конкурс. И у послов G7 есть шанс, что этот конкурс пройдет с участием международных экспертов в процедуре отбора. Но это, конечно, совсем не гарантирует, что в результате нового конкурса будет избран конституционный судья, послушный Банковой. Скорее наоборот.

