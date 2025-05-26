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АНАЛІТИКА

Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського

 

Президент США Дональд Трамп після низки ударів Росії по Україні заявив, що російський лідер Володимир Путін «абсолютно збожеволів», й попередив, що якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до «падіння» Росії.

«У мене завжди були дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів!» - написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social пізно ввечері 25 травня.

«Він без потреби вбиває багато людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети й безпілотники запускають по містах України без жодної причини», - додав Трамп.

«Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину, і, можливо, це так і є, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!», - наголосив президент США.

Публікація в Truth Social з'явилася невдовзі після того, як Трамп розкритикував Путіна в подібних коментарях журналістам.

«Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним», - сказав він журналістам у Нью-Джерсі, готуючись до вильоту назад до Вашингтона.

Путін «посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається», - сказав Трамп на злітній смузі аеропорту Моррістаун.

«Ми зараз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву й інших містах. Мені це зовсім не подобається, - сказав Трамп. - Я здивований. Дуже здивований. Щось сталося з цим хлопцем - і мені це не подобається».

Трамп також сказав, що він «безумовно» розгляне можливість запровадження подальших санкцій проти Росії, щоб змусити її досягти прогресу в мирних переговорах, хоча й не уточнив деталей.

У своїй пізнішій публікації в соціальних мережах президент США також додав різку критику президента України Володимира Зеленського, заявивши: «Зеленський не робить своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він це робить. Все, що він каже, створює проблеми, мені це не подобається, і краще це припинити».

Потік коментарів з'явився після того, як Зеленський засудив те, що він назвав «мовчанням Америки, інших у світі» після того, як російські атаки минулими вихідними забрали життя щонайменше 13 людей, а ще десятки інших зазнали поранення.

Через кілька годин після зауважень Зеленського і до коментарів Трампа, посланець США Кіт Келлог заявив, що атаки РФ на Україну є «ганебними», і закликав до припинення вогню.

«Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних... Зупиніть вбивства», - написав Келлог у своєму акаунті в X.

У ніч на 26 травня Росія розпочала нову хвилю атак, у більшості областей і в Києві оголошена повітряна тривога, працюють сили ППО.

Європейські союзники України продовжують голосно засуджувати останні атаки Росії і висловлюватися за необхідність збереження підтримки Києва.

«Атаки минулої ночі знову показують, що Росія прагне ще більших страждань і знищення України», - написала напередодні в соціальних мережах головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона закликала до «найсильнішого міжнародного тиску на Росію, щоб зупинити цю війну».

19 травня президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови з російським лідером Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським з деякими європейськими лідерами. Після цього Трамп заявив, що переговори між Росією і Україною «про припинення вогню і, що важливіше, про припинення війни» розпочнуться «негайно».

Путін після телефонної розмови з Трампом 19 травня сказав журналістам, що Росія та Україна «мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони». За його словами, «РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір».

Зеленський заявив наступного дня, що «Україна готова до будь-якого переговорного формату, який принесе результат», але «якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови і підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки».

Досі Росія не подавала жодних ознак того, що вона готова піти на будь-який суттєвий компроміс. Вона часто сигналізувала про протилежне, повторюючи давно заявлені позиції, які Україна називає неприйнятними.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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